El “flequillo post-ruptura”: lo que realmente significa este cambio, según la psicología

El cabello tiene una carga emocional importante, y a lo largo de la historia, ha sido asociado con etapas de nuestra vida, especialmente cuando se trata de duelos y renacimientos, por eso no es extraño que una mujer cambie de look cuando termina una relación.

Mientras que algunas optan por un corte de pelo extremo o deciden experimentar con una nueva colorimetría, otras prefieren transformar su imagen con un flequillo, y de acuerdo con los psicólogos, el “flequillo post-ruptura” tiene un significado aún más profundo.

Te podría interesar: Japanese bob: el regreso más chic del minimalismo “lujoso” que domina la primavera 2026

¿Qué significa el “flequillo post-ruptura” y cómo impacta a tu corazón roto?

Celebridades como Bella Hadid, Nicole Kidman o Selena Gomez han recurrido al flequillo para transformar su look en momentos clave de sus vidas, especialmente tras rupturas amorosas, y es que el flequillo aparece como una señal visible de transformación y reconstrucción personal.

“El flequillo post-ruptura es un símbolo de reinicio”, explican psicólogos. A diferencia de otros cambios más sutiles, cortar el fleco implica una transformación visible que enmarca el rostro, es decir, la forma en que una persona se presenta al mundo. Es una declaración: algo cambió, y no solo por dentro.

Más allá de la transformación física, el flequillo tras una ruptura pasa a simbolizar un proceso más profundo: reconstruirse, retomar el control y verse a uno mismo desde una nueva perspectiva.

¿Qué significa el “flequillo post-ruptura” y cómo impacta a tu corazón roto? Getty Images

¿Por qué cambiamos de look cuando terminamos una relación?

La psicóloga Leticia Martín Enjuto explica que, tras una ruptura, no solo se pierde la relación, sino también parte de la identidad, y durante este proceso de replantearse quién se es fuera de la pareja, los cambios de imagen funcionan como una expresión externa de la transformación interna, ayudando a marcar el cierre de una etapa sin necesidad de palabras.

Sin embargo, aunque el cambio de look puede ser realmente positivo, no sustituyen el trabajo emocional necesario para procesar una ruptura, pero sí puede acompañar el proceso.

Te podría interesar: ¿Qué es el Ozempic face? Esto le pasa a tu rostro cuando bajas de peso con el medicamento