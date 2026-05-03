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Moda y Belleza

El secreto de los pinky rings: lo que simbolizan y por qué deberías usar uno

Aunque es un accesorio discreto, detrás de él hay una historia fascinante que lo ha colocado de nuevo en el radar, ¿por qué deberías usar un pinky ring?

Mayo 03, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué significan los pinky ring?

¿Qué significan los pinky ring?

Getty Images

Desde la aristocracia europea hasta las élites políticas del siglo XX, el anillo en el meñique, también conocido como pinky ring, fue durante mucho tiempo un símbolo de estatus que sólo usaban la realeza o personas importantes de la socialité.

Sin embargo, el significado del pinky ring ha evolucionado, y más allá de herencias familiares, este anillo se ha convertido en una declaración de identidad y estilo, que puede compartirse con seres queridos.

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¿Qué significan los pinky ring?

Tradicionalmente, se asociaba con poder, estatus y linaje familiar ; sin embargo, hoy en día llevar un anillo en el meñique suele interpretarse como un gesto de independencia y autoafirmación.

A diferencia de otros anillos (como el de compromiso o matrimonio), no está ligado a reglas sociales estrictas, por lo que muchas personas lo usan para expresar identidad, estilo personal o logros propios.

¿Por qué debes usar un pinky ring?

La respuesta no está solo en la tendencia, sino en lo que comunica, pues un pinky ring puede ser un símbolo de seguridad personal, un recordatorio de logros propios o incluso una pieza cargada de significado emocional. La clave está en que funcione como una extensión de quien lo lleva, no como una imposición de tendencia.

Es un anillo que también puedes compartir con tu mejor amiga, como símbolo de complicidad, o con tu pareja, como una forma de recordar el amor y la lealtad de pareja.

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