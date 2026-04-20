¿Cómo influyen los aromas en la tracción? Así es cómo tu perfume puede enamorar (o alejar) en segundos

El olor influye desde el primer instante en la percepción que tenemos de alguien, incluso antes de cualquier interacción, pues de acuerdo con especialistas en comportamiento humano, el aroma forma parte de una primera impresión que trasciende lo visual y lo verbal, convirtiéndose en uno de los primeros elementos que percibimos al conocer a una persona.

La ciencia lo confirma: el olor es uno de los sentidos más ligados a la memoria y a la emoción, y por eso juega un papel clave en la atracción.

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¿Qué dice la ciencia sobre los aromas y la atracción?

Los estudios muestran que los aromas que nos parecen agradables, pueden influir en cómo percibimos a alguien, haciéndolo parecer más atractivo, confiable o simpático, y esto se debe a que el olfato está directamente conectado con el sistema límbico, la parte del cerebro que regula las emociones.

Esto explica por qué un perfume puede evocar sensaciones intensas o recordar a alguien especial sin previo aviso, y en el terreno romántico, esa conexión puede traducirse en química… o en desconexión inmediata.

Los expertos en comportamiento señalan que no se trata solo de oler “bien”, sino de encontrar una fragancia que armonice con la química corporal de cada persona, y se debe tomar en cuenta la temperatura corporal e incluso la alimentación, ya que influyen en cómo se desarrolla un aroma.

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¿Cómo seleccionar la fragancia para ser más atractiva?

Existen notas olfativas que suelen asociarse con ciertas percepciones, por ejemplo: los aromas dulces y cálidos, como la vainilla o el ámbar, tienden a generar cercanía y confort, mientras que los cítricos proyectan frescura y energía.

Por otro lado, fragancias demasiado intensas o mal aplicadas pueden resultar invasivas, provocando el efecto contrario al deseado y generando cierto rechazo.

Sin embargo, más allá de la elección del perfume, la clave está en la sutileza, pues un aroma que se descubre poco a poco, en lugar de imponerse, suele ser más atractivo, un buen perfume no solo complementa la personalidad, también puede convertirse en una firma invisible capaz de seducir… o de alejar, en apenas unos segundos.