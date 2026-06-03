La zona del cuerpo femenino que más prende a los hombres (y no es la que crees)

Durante años, la cultura popular nos vendió una narrativa muy clara sobre qué partes del cuerpo femenino atraen más a los hombres. La ciencia, como siempre, tiene una respuesta mucho más interesante y bastante más sorpresiva.

Lo que dice la investigación

Un estudio amplio que analizó las preferencias físicas en hombres de distintas edades arrojó un resultado que pocas esperaban: la zona que más atrae a los hombres en una mujer es la cara, con un 46% de los votos. No el cuerpo, no una zona específica, la cara entera. Esto explica, entre otras cosas, por qué el maquillaje existe y funciona tan bien como herramienta de expresión y atractivo.

El segundo lugar sí es el que imaginabas

En segunda posición quedó el trasero con 18%, seguido de cerca por el cabello con 11%. Aquí hay algo interesante: la importancia del cabello aumenta considerablemente en hombres mayores, lo que lo convierte en uno de los atributos físicos con más peso sostenido a lo largo del tiempo.

Lo que los ojos no mienten

Estudios de eye tracking, que literalmente rastrean hacia dónde van los ojos de los hombres al ver a una mujer, confirman que las zonas de mayor atención visual son la cintura y la proporción con las caderas. No por un tema estético superficial sino por algo mucho más antiguo: nuestro cerebro primitivo sigue leyendo esas proporciones como señales de salud, y eso genera atracción antes de que haya ningún pensamiento consciente.

El dato que más nos gustó

La preferencia por el cuerpo versus la cara cambia dependiendo de si el hombre quiere una relación o no. Aquellos que no buscan tener hijos muestran preferencias físicas notablemente distintas a los que sí los quieren. La atracción, resulta, es mucho más contextual de lo que parece.

La conclusión real: no existe una zona del cuerpo universalmente ganadora. Pero si hay algo que los números dejan claro es que la cara, el cabello y cómo te mueves en el mundo comunican más de lo que cualquier otra cosa podría comunicar sola.