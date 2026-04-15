Los 3 tonos de labios que hacen ver tus dientes más blancos para una sonrisa radiante

Una sonrisa radiante empieza por unos dientes que luzcan más blancos, y si no tienes tiempo para un tratamiento de blanqueamiento, el labial correcto puede ser tu mejor aliado, pues elegir el color adecuado no solo realza tus labios, también crea un efecto inmediato que hace que tus dientes se vean más luminosos.

Expertos en belleza coinciden en que ciertos tonos tienen el poder de crear un efecto óptico que hace que los dientes se vean mucho más blancos, la clave está en elegir tonos con subtonos fríos en lugar de cálidos.

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¿Qué color de labial hace ver los dientes más blancos?

Te compartimos estas propuestas infalibles para lograr una sonrisa más brillante sin pasar por el consultorio del dentista, de forma inmediata y adaptadas a las tendencias del momento.

Rojos con subtonos azules

Se trata de un clásico que nunca falla, pero recuerda que no todos los rojos son iguales, por eso es importante que elijas aquellos que tienen subtonos azules como el rojo cereza o el rojo vino con matices fríos.

Estos labiales rojos ayudan a neutralizar los tonos amarillentos de los dientes, haciéndolos lucir más blancos, además de proyectar una imagen elegante y atemporal que ayuda a potenciar el brillo de tu sonrisa.

Rosas fríos

Los tonos rosados con un subtono azulado, como el rosa frambuesa o el fucsia con matices fríos, son perfectos para generar un contraste muy favorecedor, que ayuda a lucir dientes más blancos y una sonrisa fresca y radiante.

Estos tonos de rosa son perfectos para lograr looks frescos y juveniles, ideales para el día a día, ya que aportan un toque femenino y delicado sin resultar demasiado llamativos o intensos como el rojo.

Tonos berry o ciruela

Los tonos más oscuros como el ciruela, vino o berry crean un contraste más marcado con los dientes, lo que puede hacer que se vean más blancos al instante y son perfectos para quienes buscan un estilo más sofisticado y atrevido.

¿Qué color de labios debes evitar si quieres lucir dientes más blancos?

Los tonos con subtonos cálidos, como los naranjas, corales o marrones, tienden a resaltar el amarillo natural de los dientes, logrando el efecto contrario al deseado. Si el objetivo es una sonrisa más blanca, es mejor dejarlos para otras ocasiones.