Blake Lively no pierde la esperanza de recibir invitación a la boda de Taylor Swift

Por años, Blake Lively y Taylor Swift mantuvieron una amistad que parecía irrompible, pero todo cambió con el polémico juicio contra Justin Baldoni, pues la cantante se sintió traicionada y utilizada por la actriz de ‘Romper el Círculo’.

Ahora que Taylor se prepara para dar el “sí” junto a Travis Kelce, las invitaciones a la boda ya estarían en circulación; sin embargo, aunque Blake mantiene la esperanza de estar en la lista, todo apunta a que ese esperado sobre podría no llegar.

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Taylor Swift no invitará a Blake Lively a su boda con Travis Kelce

De acuerdo con el periodista Rob Shuter, Taylor ya tomó la decisión y ha excluido de la lista de invitados a Blake y a Ryan Reynolds, pues quiere una boda tranquila y especial, y ya no confía en ellos.

“No están invitados. Punto”, asegura una de las fuentes, que añade: “Taylor quiere un día sin dramas y ya no confía en Blake ni en Ryan”. Otra persona cercana a la cantante insiste en que la decisión está tomada desde hace tiempo: “No hay una cuestión de ‘lo hará o no lo hará’. No lo hará”.

Esta decisión se tomó después de que se filtraran conversaciones entre Taylor y Blake que servirán de pruebas en el juicio contra Justin Baldoni, pues la cantante se sintió utilizada y manipulada por la actriz, además de estar molesta por haber sido involucrada en el escándalo.

Blake Lively no pierde la esperanza de ser invitada a la boda de Taylor Swift Getty Images

Blake Lively no pierde la esperanza de ser invitada a la boda de Taylor Swift

De acuerdo con el medio Substack, Blake no ha perdido la esperanza de que taylor la invite a su boda con Travis, pues cree que años de amistad no se pueden dejar en el olvido tan fácil.

“Blake es totalmente optimista”, asegura la fuente. “Sigue pensando en el principio. Estuvo ahí cuando Taylor y Travis empezaron, siente que forma parte de su historia”.

Sin embargo, la misma fuente señala que Blake se está engañando así misma al esperar una invitación que simplemente ni llegará: “Blake sigue teniendo esperanza”, pero puede que sea la única, “cree que esa invitación está en camino”.

Por otra parte, personas cercanas a Taylor, están convencidas de que Blake no será invitada a la boda: “Ahora mismo hay mucha carga emocional, y Taylor está siendo increíblemente cuidadosa con su lista de invitados”.