De no haber terminado su relación, quizá Taylor Swift y Taylor Lautner ya tendrían hijos juntos, ¡mira cómo hubieran sido según Faceapp!

Taylor Lautner saltó a la fama internacional después de interpretar a Jacob en Crepúsculo, película que se estrenó en el 2009. Fue en aquel entonces cuando el actor de Hollywood comenzó una relación con Taylor Swift, quien en ese año estrenó su álbum Fearless, el álbum que contiene canciones como You Belong With Me y Love Story. Fue después de rodar Valentine’s Day que los artistas comenzaron a salir, pero lamentablemente terminaron su relación tan solo unos meses después.

Sin embargo, Taylor Lautner es de las pocas ex parejas con las que Taylor Swift sigue teniendo una amistad. Hace algunas semanas, durante The Eras World Tour, tras interpretar Shake It Off , la cantante le pidió al actor que subiera al escenario con motivo del lanzamiento Speak Now (Taylor’s Version), una regrabación de su álbum estrenado en 2010. Y es que ese disco contiene el tema musical Back To December, la canción que dedicó Swift a Lautner.

Estoy tan contenta de que hayas hecho tiempo para verme.

¿Como es la vida? Dime, ¿cómo está tu familia?

Hace tiempo que no los veo

Has estado bien, más ocupado que nunca

Hablamos un poco, el trabajo y el clima

Tu guardia está alta y sé por qué, dice parte de la letra de Back To December.

Así hubieran sido los hijos de Taylor Swift y Taylor Lautner

Muchos fanáticos creen que Taylor Lautner era la pareja perfecta para Taylor Swift e incluso imaginan cómo hubiera sido su futuro juntos. De haber continuado en una relación sentimental, la cantante y el actor ya llevarían casi 15 años de noviazgo. Y ¿cómo hubieran sido sus hijos? Gracias a la inteligencia artificial y a FaceApp, pudimos darnos una idea de cómo habrían sido. ¡Mira el resultado!