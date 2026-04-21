Ryan Reynolds rompe el silencio y defiende a Blake Lively en su batalla contra Justin Baldoni: “Nunca estuve más orgulloso”

Tras su demanda contra el actor y productor, Justin Baldoni, Blake Lively ha protagonizado una polémica que ha manchado su imagen en Hollywood y ha puesto en riesgo su carrera; sin embargo, su esposo Ryan Reynolds decidió romper el silencio y respaldar a la actriz y madre de sus tres hijas.

Durante una entrevista, el actor de Deadpool habló sobre cómo han enfrentado como familia la batalla legal contra Baldoni, y dejó claro que respalda por completo a Blake, admirando su integridad.

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Ryan Reynolds demuestra su apoyo a Blake Lively en su batalla legal contra Justin Baldoni

Durante una entrevista en la serie Sunday Sitdown de Today, Reynolds hablós sobre el proceso legal que enfrenta Blake contra Justin y cómo lo han manejado a nivel familiar.

“Realmente ves la ilusión detrás de muchas de estas cosas, la vida digital frente a la vida real”, dijo el actor de 49 años.

Ryan también quiso dejar claro que respalda por completo a Blake, señalando que admira profundamente su integridad y que además se siente profundamente orgulloso de ella.

“De verdad, sin entrar en demasiado detalle, nunca en mi vida he estado más orgulloso de mi esposa”, continuó. “La gente no tiene idea de lo que realmente está pasando. Nunca he estado más orgulloso de alguien en mi vida, con ese nivel de integridad que aporta a todo lo que hace”.

Las declaraciones de Reynolds surgen después de que Blake lo incluyera como testigo en el juicio, que comenzará el próximo mes, y tras un revés significativo en el caso.

¿Cómo va el caso de Blake Lively contra Justin Baldoni?

El pasado 2 de abril, el juez federal Lewis J. Liman desestimó 10 de las 13 acusaciones presentadas por Lively contra Baldoni, incluidas las relacionadas con acoso sexual, aunque las ausaciones vinculadas a una campaña de desprestigio siguen en curso.

Tras esta decisión, una fuente cercana declaró que el proceso legal ha sido “emocionalmente agotador” para la actriz. “Ella no presentó esta demanda pensando que sería fácil”, señaló la fuente. “Blake sabía que sería un proceso largo y complicado, pero sentía que era algo que tenía que hacer”.

La fuente también señaló que las acusaciones de Blake Lively se han mantenido firmes y que espera su día en la corte, mientras equilibra el proceso con su vida familiar, enfocándose en sus prioridades como madre para mantenerse centrada.