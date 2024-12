Blake Lively demanda a Justin Baldoni por acoso sexual

Parece que el drama alrededor de la película It Ends With Us aún no acaba. Ahora Blake Lively presentó una denuncia contra Justin Baldoni, (su director y coprotagonista) acusándolo de acoso sexual y comportamiento inapropiado durante la producción de la película.

La actriz asegura que Baldoni no solo hizo comentarios ofensivos sobre su peso, creencias religiosas y vida sexual, sino que también entró a su tráiler sin permiso mientras ella amamantaba. Además, señaló al productor Jamey Heath por mostrarle un video de su esposa desnuda dando a luz, lo que describió como una experiencia incómoda y fuera de lugar.

Según la demanda, Lively afirmó que sus preocupaciones no solo buscaban protegerla a ella, sino también al resto del equipo femenino. La actriz también acusó a Baldoni y a su equipo de lanzar una campaña en redes para desprestigiarla, con estrategias que incluían manipulación social y la creación de contenido en redes diseñado para desacreditarla públicamente.

Por parte de Justin, su abogado ha negado rotundamente todas las acusaciones, calificándolas de “falsas y vergonzosas”, y afirmó que Lively intentó manipular la narrativa mediática para mejorar su reputación. Por su parte, la actriz declaró que espera que esta denuncia sirva para visibilizar prácticas de represalia y proteger a otras personas que podrían enfrentar situaciones similares.

Recordemos que los rumores de tensiones entre ambos comenzaron durante la promoción de la película, donde nunca los vimos juntos. Aunque It Ends With Us fue un éxito de taquilla, recaudando $350 millones, es poco probable que Lively y Baldoni vuelvan a trabajar juntos, dejándonos con poca esperanza en que exista una secuela.