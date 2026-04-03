Suscríbete
Síguenos en:
Entretenimiento

Golpe legal: juez desestima 10 de las 13 acusaciones de Blake Lively contra Justin Baldoni

El juez federal desestimó la mayoría de las demandas de Blake Lively contra Justin Baldoni, incluidas las de acoso, difamación y conspiración.

Abril 03, 2026 • 
Melisa Velázquez
Blake Lively sufre revés en su demanda contra Justin Baldoni

Blake Lively sufre revés en su demanda contra Justin Baldoni

Getty Images

El conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni ha dado un giro inesperado, pues el juez encargado del caso, ha desestimado 10 de las 13 acusaciones presentadas por Lively contra Baldoni, su co-protagonista en ‘Romper el círculo’.

Por un tema de jurisdicción, el juez desestimó las acusaciones por acoso sexual, difamación, entre otras; sin embargo, ha dejado claro que tres de las acusaciones sí procederán durante el juicio.

Te podría interesar: Blake Lively lanza una nueva demanda en contra Justin Baldoni y Ryan Reynolds está furioso

Blake Lively sufre revés en su demanda contra Justin Baldoni

En la demanda contra Baldoni, Lively había afirmado que Baldoni se pasó de la raya durante el rodaje de “Romper el Círculo” al besarla en una escena en la que el guión no lo exigía.

También afirmó que Baldoni entró en su caravana mientras ella estaba amamantando a su bebé, y también argumentó que el productor le mostró un vídeo de su esposa dando a luz, lo que le resultó incómodo.

Sin embargo, el juez de primera instancia, Lewis J. Liman, desestimó 10 de las 13 acusaciones vertidas por Lively contra Baldoni, entre ellas acoso, difamación y conspiración, causando un gran revés para la actriz que alega que su imagen se ha visto afectada.

Al desestimar las denuncias de acoso sexual, el juez señaló que Lively se basaba en una ley californiana sobre acoso sexual, y que la conducta a la que se oponía ocurrió en un rodaje en Nueva Jersey, es por esta razón que el juez dictaminó que la ley californiana no era aplicable y, por tanto, desestimó las reclamaciones de Blake.

Blake Lively sufre revés en su demanda contra Justin Baldoni

Blake Lively sufre revés en su demanda contra Justin Baldoni

Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

¿Qué sigue en el juicio de Blake Lively contra Justin Baldoni?

Aunque las denuncias de acoso sexual han sido desestimadas, algunas de sus acusaciones han sobrevivido al escrutinio judicial: por represalias, complicidad en represalias e incumplimiento de contrato.

La abogada de Blake Lively, Sigrid McCawley, declaró a TMZ: “Este caso siempre ha estado y seguirá centrado en la devastadora represalia y en las medidas extraordinarias que tomaron los acusados para destruir la reputación de Blake Lively porque defendió la seguridad en el set y ese es el caso que va a juicio”.

El comunicado continúa: “Para Blake Lively, la mayor medida de justicia es que las personas y el manual detrás de estos ataques digitales coordinados han sido expuestos y ya están siendo responsabilizados por otras mujeres a las que han perseguido. Espera con ilusión testificar en el juicio y seguir arrojando luz sobre esta forma cruel de represalia en línea para que sea más fácil de detectar y combatir”.

McCawley añade: “El acoso sexual no avanza, no porque los acusados no hayan hecho nada malo, sino porque el tribunal determinó que Blake Lively era un contratista independiente, no un empleado”.

Por otra parte, los abogados de Justin Baldoni le dijeron a TMZ: “Estas fueron acusaciones muy graves, y estamos agradecidos al Tribunal por su cuidadosa revisión de los hechos, la ley y la abundante evidencia que se proporcionó. Lo que queda es un caso significativamente reducido, y esperamos poder presentar nuestra defensa ante las reclamaciones restantes en los tribunales”.

También te puede interesar...
Justin Baldoni Blake Lively
Justin Baldoni comparte escena inédita de It Ends With Us para desacreditar las acusaciones de Lively
El actor y director se está yendo con todo en contra de su coprotagonista
Enero 22, 2025
 · 
María Dávalos
Entretenimiento
Justin Baldoni demanda a Blake Lively y a Rylan Reynolds por $400 millones de dólares
Enero 16, 2025
Entretenimiento
Blake Lively demanda a Justin Baldoni por acoso sexual
Diciembre 22, 2024

Blake lively Justin Baldoni
Melisa Velázquez
Te sugerimos
Kilye Jenner en after party oscars 2026
Entretenimiento
Kylie Jenner revela el secreto de su busto perfecto
Abril 03, 2026
 · 
Scarlet Valencia
El homenaje de Anne Hathaway y Anna Wintour a ‘El diablo viste a la moda’ en los Oscars 2026
Entretenimiento
Anne Hathaway rinde homenaje a ‘El diablo viste a la moda’ junto a la icónica Anna Wintour en los Oscar 2026
Marzo 16, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Por qué terminaron Renata Notni y Diego Boneta?
Entretenimiento
Diego Boneta y Renata Notni terminan tras 5 años juntos (todas las señales de que no estaban bien)
Marzo 31, 2026
 · 
Melisa Velázquez
dime lo que quieres.jpg
Entretenimiento
Stephanie Cayo y Angie Cepeda cambian de parejas en Dime lo que quieres, la nueva película de ViX+
Julio 21, 2023
 · 
Fernanda Aviléz