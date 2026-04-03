Golpe legal: juez desestima 10 de las 13 acusaciones de Blake Lively contra Justin Baldoni

El conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni ha dado un giro inesperado, pues el juez encargado del caso, ha desestimado 10 de las 13 acusaciones presentadas por Lively contra Baldoni, su co-protagonista en ‘Romper el círculo’.

Por un tema de jurisdicción, el juez desestimó las acusaciones por acoso sexual, difamación, entre otras; sin embargo, ha dejado claro que tres de las acusaciones sí procederán durante el juicio.

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Blake Lively sufre revés en su demanda contra Justin Baldoni

En la demanda contra Baldoni, Lively había afirmado que Baldoni se pasó de la raya durante el rodaje de “Romper el Círculo” al besarla en una escena en la que el guión no lo exigía.

También afirmó que Baldoni entró en su caravana mientras ella estaba amamantando a su bebé, y también argumentó que el productor le mostró un vídeo de su esposa dando a luz, lo que le resultó incómodo.

Sin embargo, el juez de primera instancia, Lewis J. Liman, desestimó 10 de las 13 acusaciones vertidas por Lively contra Baldoni, entre ellas acoso, difamación y conspiración, causando un gran revés para la actriz que alega que su imagen se ha visto afectada.

Al desestimar las denuncias de acoso sexual, el juez señaló que Lively se basaba en una ley californiana sobre acoso sexual, y que la conducta a la que se oponía ocurrió en un rodaje en Nueva Jersey, es por esta razón que el juez dictaminó que la ley californiana no era aplicable y, por tanto, desestimó las reclamaciones de Blake.

Blake Lively sufre revés en su demanda contra Justin Baldoni Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

¿Qué sigue en el juicio de Blake Lively contra Justin Baldoni?

Aunque las denuncias de acoso sexual han sido desestimadas, algunas de sus acusaciones han sobrevivido al escrutinio judicial: por represalias, complicidad en represalias e incumplimiento de contrato.

La abogada de Blake Lively, Sigrid McCawley, declaró a TMZ: “Este caso siempre ha estado y seguirá centrado en la devastadora represalia y en las medidas extraordinarias que tomaron los acusados para destruir la reputación de Blake Lively porque defendió la seguridad en el set y ese es el caso que va a juicio”.

El comunicado continúa: “Para Blake Lively, la mayor medida de justicia es que las personas y el manual detrás de estos ataques digitales coordinados han sido expuestos y ya están siendo responsabilizados por otras mujeres a las que han perseguido. Espera con ilusión testificar en el juicio y seguir arrojando luz sobre esta forma cruel de represalia en línea para que sea más fácil de detectar y combatir”.

McCawley añade: “El acoso sexual no avanza, no porque los acusados no hayan hecho nada malo, sino porque el tribunal determinó que Blake Lively era un contratista independiente, no un empleado”.

Por otra parte, los abogados de Justin Baldoni le dijeron a TMZ: “Estas fueron acusaciones muy graves, y estamos agradecidos al Tribunal por su cuidadosa revisión de los hechos, la ley y la abundante evidencia que se proporcionó. Lo que queda es un caso significativamente reducido, y esperamos poder presentar nuestra defensa ante las reclamaciones restantes en los tribunales”.