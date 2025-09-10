Blake Lively lanza una nueva demanda en contra Justin Baldoni y Ryan Reynolds está furioso

La batalla legal más comentada del año podría ser la principal causa de discordia entre Blake Lively y Ryan Reynolds

Todo parece indicar que los problemas legales entre Blake Livley y Justin Baldoni están lejos de terminar, ya que la actriz lanzó una nueva demanda en contra de su protagonista y director, Justin Baldoni.

¿Qué pide la nueva demanda de Blake Lively en contra de Justin Baoldini?

En dicha demanda y de acuerdo a Variety, Blake exige que Baldoni pague millones de dólares por presentar una demanda frívola por difamación en su contra. Adicionalmente, el equipo legal de Lively argumenta que se le debería pagar millones de dólares a la actriz como compensación para cubrir los honorarios y costos legales de sus abogados.

También piden que se le indemnice hasta tres veces la cifra solicitada originalmente por los daños económicos, emocionales, psicológicos y abuso del sistema judicial sufridos.

¿Qué dice Justin Baldoni de la nueva demanda en su contra?

Como tal,el actor no ha salido a hablar al respecto pero su equipo legal en declaraciones anteriores sobre las acusaciones de abuso sexual han salido a declarar lo siguente:

“Lively inventó sus acusaciones de acoso sexual, ya sea al por mayor o exagerando interacciones benignas (y no acosadoras) en un esfuerzo concertado y malicioso para tomar el control de la película y luego restaurar su reputación después de una serie de errores de marketing bien publicitados que mancharon su reputación.”

¿Cómo ha afectado esto a Ryan Reynolds?

Aunque su nombre sí fue mencionado en las acusaciones por parte de Baldoni, como tal la demanda no es en su contra, pero todo el caos que ha generado a su alrededor sí lo ha afectado emocionalmente.

De acuerdo a fuentes cercanas al actor de Deadpool, ha estado “cargando con el peso” de la batalla legal de Blake. Adicionalmente, otra fuente comentó lo siguiente:

“Ryan Reynolds está enojado. Está frustrado. No es el mismo Ryan. Esa demanda lo cambió todo.”

Aunque no se profundizó más en el estado emocional de Ryan, en redes sociales se ha ido desarrollando una conversación alrededor de cómo ven al actor en las pocas veces que se le ha visto en público y la mayoría de comentarios giran en torno a su apariencia agotada.