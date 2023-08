Taylor Swift cenó en este restaurante de la Ciudad de México

Taylor Swift se hospedó en esta lujosa casa de Lomas de Chapultepec y después de su primer concierto cenó en un reconocido restaurante de la ciudad

La visita de Taylor Swift a México dejó mucha incertidumbre. Los swifties mexicanos no tuvieron la fortuna de encontrarse a la cantante en las calles de la CDMX, por lo que se comenzó a especular que la intérprete de Shake It Off no se había hospedado en nuestro país, sino que cada noche volaba en su avión privado a Texas con el objetivo de evitar el caos mediático. Sin embargo, esta noticia ya ha sido desmentida y ahora los medios de comunicación aseguran que mientras que Taylor Swift rentó 179 habitaciones en el Hotel Four Seasons de Reforma para su equipo, ella se hospedó en una lujosa mansión ubicada en Lomas de Chapultepec.

“Swift estaría ocupando en su totalidad la planta superior junto con dos amigas que la acompañan, mientras que su equipo y asistentes se alojarían en el piso inferior. Además, viaja con chef particular”, reveló un medio. Además, resulta que Taylor Swift sí conoció las calles de la Ciudad de México e incluso cenó en uno de los restaurantes más cotizados del momento.

El restaurante de la Ciudad de México en donde cenó Taylor Swift

Después de dar su primer concierto en el Foro Sol el pasado 24 de agosto, Taylor Swift visitó Polanco, específicamente la calle Presidente Masaryk —la cual cambió su nombre temporalmente por Avenida Taylor’s Version— y cenó en uno de los restaurantes más lujosos de la zona. Se trata de Cuerno Masaryk, un bistró refinado, con iluminación tenue y gastronomía regional que se caracteriza con su elegante y amplio menú de comida y bebidas.

“Cuerno es el restaurante-bar regiomontano con especialidad en la alta cocina de asador y parrilla norestense, que emplea los mejores ingredientes e insumos en un menú artesanal de entradas, cortes de primera calidad, pescados, mariscos, vinos, cervezas y mixología especializada. Una experiencia única de sabores, glamour y estilo que se celebra entre las ocasiones de amigos y negocio”, se lee en el sitio web del restaurante, el cual próximamente abrirá una sucursal en San Pedro Garza García y otra en Nueva York.

Algunos platillos estrella de Cuerno Masaryk, los cuales seguramente probó Taylor Swift durante su visita, son los tacos callejeros, el rib eye, pulpo al grill, Aguachile de espina, Ceviche de atún de aleta azul y cheescake de macadamia.