¿Qué le pasó a Perez Hilton? Esto es lo que se sabe sobre su hospitalización
El famoso creador de uno de los blogs de celebridades más influyentes de los años 2000 es tendencia luego de que se diera a conocer que fue hospitalizado. Esto es lo que se sabe hasta el momento.
Seguramente se te hará muy conocido el nombre de Perez Hilton, pues durante lás últimas décadas se ha posicionado como uno de los blogueros más reconocidos en el mundo del entretenimiento digital. Se enfoca principalmente en gossip de celebridades de Hollywood, pero esta vez ocupó los titulares después de que se diera a conocer que fue trasladado de emergencia al hospital. La noticia generó gran preocupación entre sus seguidores, amigos y familiares, quienes no dudaron en enviar mensajes de apoyo.
Aunque la información continúa desarrollándose, esto es lo que se sabe hasta ahora sobre Perez Hilton.
¿Qué le pasó a Perez Hilton?
Todo comenzó cuando Perez Hilton realizó una preocupante transmisión en vivo a través de TikTok, en la que mostró conductas de autolesión y se dejó ver visiblemente afectado a nivel emocional. Entre lágrimas, el creador de contenido habló del difícil momento personal que estaba atravesando, lo que encendió las alarmas entre miles de personas que seguían el directo.
La transmisión provocó una rápida reacción de sus seguidores, quienes comenzaron a expresar su preocupación y a pedir que alguien cercano pudiera ayudarlo. Horas más tarde, se confirmó que Perez Hilton fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre su diagnóstico ni sobre cuánto tiempo permanecerá hospitalizado. Lo único que ha confirmado su familia es que se encuentra recibiendo atención médica y que, por ahora, su prioridad es acompañarlo durante su recuperación.
“Muchos de ustedes saben de la situación de Perez y estamos increíblemente agradecidos por las muestras de cariño, amor, apoyo y oraciones. Podemos confirmar que Perez está recibiendo atención médica y nuestra familia está concentrada ahora en su bienestar”, expresaron sus familiares el pasado 4 de agosto.
El video generó una ola de preocupación en redes sociales
La transmisión se viralizó rápidamente en distintas plataformas y dio pie a una conversación sobre la importancia de atender la salud mental y buscar ayuda profesional cuando una persona atraviesa una crisis emocional. Al mismo tiempo, familiares y usuarios han pedido evitar compartir el video o fragmentos de este, ya que se trata de una situación profundamente personal y delicada.
El último video que subió Perez Hilton antes de su crisis
Días antes de la transmisión, Perez Hilton compartió un video en el que habló sobre las dificultades económicas que enfrentaba tras haber permanecido un tiempo sin poder trabajar. En la grabación explicó que recientemente había estado hospitalizado y aprovechó para pedir a sus seguidores apoyo comprando productos de su nueva línea de mercancía.
“También estuve un mes sin poder trabajar, así que, por favor, es algo que necesito: apoyen a su chico”, comentó en ese momento.