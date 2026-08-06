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Perez Hilton hospitalizado
Entretenimiento
¿Qué le pasó a Perez Hilton? Esto es lo que se sabe sobre su hospitalización
El famoso creador de uno de los blogs de celebridades más influyentes de los años 2000 es tendencia luego de que se diera a conocer que fue hospitalizado. Esto es lo que se sabe hasta el momento.
Agosto 06, 2026
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Gabriela Velasco Ceja