Todo lo que debes saber sobre el festival de Olivia Rodrigo: fechas, boletos, lineup y más

Olivia Rodrigo acaba de anunciar algo que llevaba años queriendo hacer: su propio festival de música, y no cualquier festival, uno con lineup completamente femenino que ya tiene a todo el internet hablando. Se llama Daisy Chain Fields, y promete ser uno de los eventos musicales más importantes del verano.

La fecha y la sede

El festival se realizará el sábado 29 de agosto de 2026 en el Great Park de Irvine, California. Será un evento de un solo día con catorce presentaciones repartidas en dos escenarios, así que la logística está pensada para que la experiencia se sienta intensa pero manejable en una sola jornada.

El lineup que tiene a todas hablando

La alineación confirmada incluye a Olivia Rodrigo, Chappell Roan, Doechii, Mitski, Garbage, KATSEYE, Santigold, The Breeders, Die Spitz, Rachel Chinouriri, Not For Radio, Quiet Light y Eli. Como invitadas especiales aparecerán nombres legendarios como Stevie Nicks, Karen O de Yeah Yeah Yeahs y Sarah McLachlan, quien fue precisamente la inspiración detrás de todo esto.

De dónde nació la idea

Olivia contó que la inspiración principal fue Lilith Fair, el festival completamente femenino y benéfico que Sarah McLachlan organizó en los años noventa. De hecho, la primera persona a la que llamó cuando decidió hacer su propio festival fue a la propia McLachlan. Sobre el nombre, explicó que tenía en la cabeza la imagen de niñas sentadas bajo un árbol haciendo cadenas de margaritas o coronas de flores, y que le gustaba la idea de que cada artista fuera un eslabón individual dentro de algo más grande que ellas mismas.

Todas las artistas tocan gratis

Uno de los detalles más sorprendentes del anuncio es que el cien por ciento de las ganancias netas del festival se destinarán a organizaciones que apoyan a mujeres y niñas, y que todas las artistas confirmadas están tocando sin cobrar. Entre las organizaciones beneficiarias están Planned Parenthood, el National Women’s Law Center, el Center for Reproductive Rights, Black Mamas Matter Alliance y Baby2Baby, entre otras.

Cómo conseguir boletos

La preventa con código de acceso comienza el miércoles 24 de junio a las 10am, y habrá una venta adicional exclusiva para clientes de Verizon el 9 de julio. Olivia anunció el festival el lunes por la noche en sus redes sociales y al día siguiente apareció en Good Morning America con Diane Sawyer para hablar más a fondo del proyecto.

El momento perfecto para el anuncio

Todo esto llega apenas semanas después del lanzamiento de su tercer álbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que ya rompió récords de streaming en 2026, incluyendo el día de estreno más escuchado del año para una artista femenina. Entre el álbum, la gira que se viene y ahora este festival propio, Olivia está consolidando un momento profesional que pocas artistas de su generación han logrado a esta velocidad.