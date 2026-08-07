Una vez más, Ariana Grande está siendo tema de conversación luego de que un nuevo reporte de Daily Mail señalara que la familia de la cantante aparentemente está preocupada por su salud y el bienestar. Esta noticia surge días después de que la intérprete de 7 rings anunciara que se retirará temporalmente de la vida pública cuando finalice su gira Eternal Sunshine Tour. A través de la revista People, un representante de Ariana reveló la decisión de la cantante:

“Ariana dará un paso atrás en la presencia visible después de completar Eternal Sunshine Tour. Espera con ganas terminar la gira y terminarla con una nota alta, tanto de forma sana como feliz, y luego tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, lo que ha provocado un escrutinio público interminable y constante”.

¿La familia de Ariana Grande planea una intervención por su salud? Esto es lo que se sabe

El medio Daily Mail reveló que algunos familiares de Ariana Grande aseguraron que llevan tiempo sugiriéndole a la artista que haga una pausa y disminuya su ritmo de trabajo para que pueda enfocarse en salud y bienestar.

“Le hemos pedido que se tome un descanso. De hecho, se lo hemos suplicado, muchas veces. No un descanso de uno o dos días, sino un verdadero descanso”, dijo la aparente fuente al diario, la cual agregó que Ariana “no está bien” y que tiene malos hábitos de sueño y de alimentación, además de que se siente ansiosa. Es importante recalcar que esta información no ha sido confirmada por la cantante.

La salud de Ariana Grande

Desde que la cantante comenzó su gira, algunos de sus fanáticos expresaron una constante preocupación por la apariencia física de la cantante, a pesar de que ella ya había abordado el tema de que no es correcto opinar sobre los cuerpos ajenos, pues existen muchas razones por las que alguien puede lucir diferente sin que el público conozca su situación personal.