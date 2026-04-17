Cameron Winter: quién es el músico con el que Olivia Rodrigo olvida a Louis Partridge

A finales de 2025, una de las relaciones más queridas de Hollywood llegó a su fin, tras dos años de relación, Olivia Rodrigo y Louis Partridge decidieron tomar caminos separados durante las vísperas navideñas.

“No han sido las semanas más fáciles para ellos y decidieron que es mejor estar separados por ahora”, dijo una fuente al medio The Sun.

A pesar de que se decía que ambos se encontraban profundamente tristes y afectados por su separación, parece que el tiempo ha ido sanando las heridas de la cantante, pues recientemente fue vista en una cita con quien podría ser su nuevo amor: Cameron Winter.

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Olivia Rodrigo en una cita con Cameron Winter

Tras el lanzamiento de su nueva canción, ‘Drop Dead’, que forma parte de su tercer álbum de estudio, ‘You Seem Pretty Sad of a Girl so in Love’ que se estrenará el próximo 12 de junio, Olivia se ha viralizado por su cita con Cameron Winter.

Cameron es vocalista de la banda Geese, y después de que Olivia fue vista en uno de sus concierto en París, la pareja fue vista paseando por las calles de Los Ángeles después de disfrutar de una cena íntima.

Las fotografías capturadas por TMZ, muestran a Olivia muy feliz y cómoda junto a Cameron, disfrutando de su compañía, meses después de haber terminado su relación con Louis Partridge.

¿Quién es Cameron Winter, el nuevo novio de Olivia Rodrigo?

Cameron Winter nació el 4 de marzo de 2002 en Nueva York, se considera un nepobaby porque es hijo de la escritora Molly Roden Winter y del compositor Stewart Winter; sin embargo, ha ganado fama propia a través de su música.

Cameron fundó la banda de indie rock Geese, donde es el vocalista, interpretando sus propias letras, y que ha ganado cada vez más popularidad tras el lanzamiento de su disco ‘Getting Killed’ en 2025.

Por otra parte, Cameron también ha demostrado su talento en solitario, destacando su álbum Heavy Metal de 2024, con el que recibió muy buenas críticas, gracias a su mezcla de géneros como el indie rock, folk y art rock, y ha llamado la atención por su voz muy particular y sus letras intensas y algo surrealistas.