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Cameron Winter
Vocalista de la banda de indie rock Geeses
Entretenimiento
Cameron Winter: quién es el músico con el que Olivia Rodrigo olvida a Louis Partridge
Además de ser un “nepobaby”, Cameron Winter ha capturado la atención como el supuesto nuevo interés romántico de Olivia Rodrigo tras su rompimiento con Louis Partridge.
Abril 17, 2026
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Melisa Velázquez