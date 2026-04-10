Lencería como outwear: Cómo usar tu body favorito en una cita sin que sea “demasiado”

Cariño, sí. Todas tenemos ese body espectacular que nos encanta y que solo ve el espejo de nuestra recámara, y tal vez algún afortunado. Pero en 2026, la lencería ya no se esconde, se presume. El reto es no parecer que vas camino a una sesión de boudoir, sino a una cena VIP en la zona más cool de la ciudad. El secreto no está en cuánto enseñas, sino en cómo lo acompañas. Hoy te voy a dar el manual para que tu lencería sea tu mejor “outwear” sin perder ni un gramo de elegancia.

La clave para dominar esta tendencia, según la consultora de imagen Dra. Jennifer Baumgartner, es la Ley de Compensación. Si llevas algo muy ajustado y revelador arriba, como un body de encaje, la parte inferior debe ser estructurada y voluminosa. Imagina tu body favorito con unos pantalones tailored de tiro alto, unos boyfriend jeans muy relajados o una falda midi tableada en color plata; el contraste entre lo delicado y lo rudo es lo que crea el estatus.

1 / 4 ¿Cómo usar tu body favorito en una cita sin que sea “demasiado”? Getty Images 2 / 4 ¿Cómo usar tu body favorito en una cita sin que sea “demasiado”? Getty Images 3 / 4 ¿Cómo usar tu body favorito en una cita sin que sea “demasiado”? Getty Images 4 / 4 ¿Cómo usar tu body favorito en una cita sin que sea “demasiado”? Getty Images ¿Cómo usar tu body favorito en una cita sin que sea “demasiado”? Getty Images ¿Cómo usar tu body favorito en una cita sin que sea “demasiado”? Getty Images ¿Cómo usar tu body favorito en una cita sin que sea “demasiado”? Getty Images ¿Cómo usar tu body favorito en una cita sin que sea “demasiado”? Getty Images

No olvides las capas. Un blazer oversized sobre los hombros o una camisa de seda abierta añaden un aire de misterio y sofisticación. En cuanto a las texturas, el cuero y el denim son los mejores aliados del encaje porque le quitan esa carga puramente “nocturna”. Recuerda lo que dicen los psicólogos de la moda: vestir lencería a la vista aumenta tus niveles de testosterona y confianza, pero llevarla con equilibrio es lo que proyecta autoridad social.

Tip Cosmo

El peinado lo es todo. Si usas lencería expuesta, opta por un maquillaje clean girl y un recogido pulido. Si sueltas el pelo y cargas el makeup, corres el riesgo de verte “demasiado”. Menos es más cuando el encaje es el protagonista. Atrévete a sacar tus tesoros del cajón y conquista la noche.