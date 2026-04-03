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Moda y Belleza

Trucos de capas (layering) para crear curvas donde no las hay

Aprende el arte de las capas para añadir volumen estratégico y definir tu cintura como una experta en estilismo.

Abril 03, 2026 • 
Scarlet Valencia
Blazer over shoulder look Milán FW 2026

Trucos de capas (layering) para crear curvas donde no las hay

Getty Images

No todas nacimos con las curvas de una Kardashian, pero todas podemos usar la moda a nuestro favor para crear esa ilusión óptica perfecta. El layering o arte de vestir en capas no es solo para el frío; es tu mejor herramienta de escultura textil. Si sabes dónde añadir volumen y dónde ajustar, puedes transformar un cuerpo recto en una silueta de impacto en cinco minutos. Saca tus blazers y cinturones, porque hoy te enseño a “dibujar” tus curvas con ropa.

  • El blazer con cinturón. El truco maestro. Añadir un cinturón delgado sobre un blazer estructurado crea una cintura donde no la hay y añade volumen en la cadera.
  • Texturas contrastantes. Usa telas con más cuerpo, como lana o cuero, en las zonas que quieras resaltar y telas fluidas en las que quieras disimular.
  • El chaleco largo abierto. Crea líneas verticales que alargan el torso, mientras que una blusa con volantes debajo añade el volumen necesario en el pecho.
  • Faldas plisadas y tops ajustados. La estructura de la falda crea una cadera visualmente más ancha, mientras que el top ajustado define la parte superior. Según la psicología de la moda, el contraste de volúmenes es lo que el ojo percibe como “curvilíneo”.
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El layering o arte de vestir en capas es tu mejor herramienta de escultura textil.

Getty Images

Dato Cosmo

El ojo humano siempre busca la forma de “X”. Si logras que tus hombros y caderas se vean del mismo ancho y tu cintura más pequeña, habrás logrado el equilibrio estético ideal. Deja de pelear con tu espejo y empieza a jugar con tus prendas para proyectar la versión más poderosa de ti misma.

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