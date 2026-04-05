Jeans según tu tipo de cuerpo: Guía para levantar tus pompis

Encontrar los jeans perfectos es más difícil que encontrar un hombre fiel, pero hoy te voy a ahorrar el drama de los probadores. No se trata de entrar en una talla, se trata de que los jeans trabajen para TI. En un mundo de retoques digitales, tus curvas reales merecen una mezclilla que las abrace, no que las esconda. Vamos a buscar ese par que te haga sentir cómoda, libre y, por supuesto, con unas pompis de impacto.

¿Qué debes buscar?

Tecnología para la libertad. Busca marcas que utilicen tecnologías que te permitan vivir la vida desde la comodidad y la libertad. Si no puedes bailar con ellos, no son los indicados.

Busca marcas que utilicen tecnologías que te permitan vivir la vida desde la comodidad y la libertad. Si no puedes bailar con ellos, no son los indicados. El secreto de las bolsas. Para un efecto push-up , las bolsas deben estar centradas y ser proporcionales. Si están muy separadas, tu cadera se verá más ancha pero plana; si están muy bajas, el efecto será de “gravedad caída”.

Para un efecto , las bolsas deben estar centradas y ser proporcionales. Si están muy separadas, tu cadera se verá más ancha pero plana; si están muy bajas, el efecto será de “gravedad caída”. Corte tiro alto. Es el estándar de oro para definir la cintura y alargar las piernas, celebrando la versión más real de tu silueta.

Es el estándar de oro para definir la cintura y alargar las piernas, celebrando la versión más real de tu silueta. Skinny vs. Flare. Los Skinny resaltan cada textura de tu cuerpo ¡y eso es bueno!, mientras que los flare o acampanados, equilibran visualmente las caderas anchas.

Los resaltan cada textura de tu cuerpo ¡y eso es bueno!, mientras que los o acampanados, equilibran visualmente las caderas anchas. Adiós al retoque visual. Elige lavados naturales. Los desgastes artificiales en zonas estratégicas a veces intentan “generar” una forma que no es real; prefiere la riqueza y calidez de un denim sólido.

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Cosmo Tip

Al probarte unos jeans, haz 3 sentadillas. Si se bajan de la cintura o te aprietan demasiado la entrepierna, déjalos ahí. La comodidad es la base de la confianza.