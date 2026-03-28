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Moda y Belleza

Los 3 colores que debes usar para subir tu energía de inmediato, según la psicología

¿Te sientes desmotivada? Descubre cómo los colores que eliges al vestir pueden engañar a tu cerebro para sentirte más feliz y poderosa.

Marzo 28, 2026 • 
Scarlet Valencia
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Los 3 colores que debes usar para subir tu energía de inmediato, según la psicología

Getty Images

¿Te despertaste con ganas de quedarte en pijama y esconderte del mundo? Don’t do it, girl. La ropa no es solo tela; es tu armadura emocional. Existe algo llamado Dopamine Dressing y es la técnica de usar colores específicos para “hackear” tu sistema nervioso. Si el día se ve difícil, hoy no vamos de negro; hoy vamos a usar el color como una inyección de adrenalina directo al ánimo. Te enseño qué ponerte para pasar de “meh” a “wow” en 5 minutos.

Rojo para el poder

Estudios de la Universidad de Rochester demuestran que el rojo aumenta el ritmo cardíaco y la confianza. Úsalo cuando necesites dominar una junta o una cita.

Azul para la calma

Si tienes ansiedad, el azul cielo reduce los niveles de cortisol según la psicología del color aplicada.

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Amarillo para la felicidad

Es el color que más rápido procesa el cerebro y está ligado a la liberación de serotonina. Es un “shot” de sol en un día nublado.

Verde para la creatividad

El Dr. Stephanie Lichtenfeld descubrió que el verde fomenta el pensamiento innovador. Ideal para días de lluvia de ideas.

Dato Cosmo

El color rosa no solo es femenino; reduce la agresividad y fomenta la empatía en quienes te rodean.

No dejes que tu estado de ánimo elija tu ropa; deja que tu ropa elija cómo te vas a sentir. ¡Vístete para la mujer que quieres ser hoy!

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Scarlet Valencia
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