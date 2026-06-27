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TEST: Lo que tu personaje favorito de Off Campus revela sobre tu forma de amar

Tu personaje favorito de Off Campus podría darte una pista sobre aquello que más valoras cuando se trata del corazón.

Junio 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
TEST: Lo que tu personaje favorito de Off Campus revela sobre tu forma de amar

TEST: Lo que tu personaje favorito de Off Campus revela sobre tu forma de amar

Off Campus/Prime Video

Entre partidos de hockey y romances inolvidables Off Campus se ha convertido en una de nuestras series favoritas, y es que la forma en que muestran el amor de pareja y los lazos de amistad, han logrado que tengamos una conexión muy especial con los personajes y la trama.

Y aunque elegir entre Garrett, Logan, Dean o Tucker parece una cuestión de preferencias, la psicología sugiere que los personajes con los que más conectamos suelen reflejar aspectos de nuestra personalidad y de nuestra forma de relacionarnos con los demás.

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Test: ¿Qué dice tu personaje favorito de Off Campus sobre tu forma de amar?

Responde este divertido test y descubre con cuál personaje de Off Campus tienes más en común y qué dice sobre la forma en cómo percibes el amor.

En una relación, ¿qué valoras más?

a) La lealtad
b) La pasión
c) La diversión
d) La estabilidad

¿Cómo sueles demostrar tu amor?

a) Cuidando y protegiendo
b) Abriéndome emocionalmente
c) Haciendo reír a la otra persona
d) Estando presente en los pequeños detalles

¿Qué te atrae más de una persona?

a) Su seguridad y honestidad
b) Su profundidad emocional
c) Su inteligencia y carisma
d) Su tranquilidad y confianza

¿Cuál es tu mayor miedo en el amor?

a) Perder la confianza
b) Ser rechazado
c) Sentirme atrapado
d) Que la relación pierda estabilidad

¿Qué tipo de relación te hace más feliz?

a) Una seria y duradera
b) Una intensa y apasionada
c) Una emocionante y espontánea
d) Una tranquila y equilibrada

¿Cuál de estas frases te representa mejor?

a) “Cuando amo, lo doy todo”.
b) “Siento mucho más de lo que demuestro”.
c) “El amor debe mantener viva la emoción”.
d) “El amor está en los pequeños detalles”.

Si tu relación atravesara un momento difícil, tú...

a) Haría todo lo posible por protegerla y fortalecerla.
b) Necesitaría tiempo para procesar mis emociones antes de hablar.
c) Buscaría una forma de recuperar la chispa y la conexión.
d) Apostaría por la comunicación y el trabajo en equipo para resolverlo.

RESULTADOS

Garret Graham

Si Garrett es tu favorito, probablemente valoras la lealtad, la confianza y las relaciones serias, cuando te enamoras, buscas construir un vínculo estable y duradero con alguien que exprese sus sentimientos con honestidad.

John Logan

Si Logan es tu favorito, amas con intensidad aunque no siempre muestres lo que sientes, pues sueles analizar mucho tus emociones y puedes dudar de ti misma, pero cuando te enamoras lo haces de manera profunda, sincera y completamente auténtica.

Dean Di Laurentis

Si Dean es tu favorito, buscas relaciones divertidas, emocionantes y llenas de complicidad, y aunque pareces valorar tu independencia, en el fondo deseas una conexión profunda con alguien capaz de desafiar tus ideas sobre el amor.

Tucker

Si Tucker es tu favorito, valoras las relaciones estables y la tranquilidad emocional, pues para ti, el amor se construye con confianza, apoyo mutuo y pequeños gestos que demuestran compromiso día tras día.

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