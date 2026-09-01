La familia de Kendall Jenner preocupada de que Jacob Elordi se aproveche de ella y le rompa el corazón

Hace algunos meses que Kendall Jenner y Jacob Elordi comenzaron a salir, desde entonces la pareja ha protagonizado titulares con sus románticas citas y comenzado a convertirse en una de las parejas más comentadas de Hollywood.

Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención de esta relación, es que Kendall parece estar más enamorada que nunca y estaría convencida de que Jacob es el hombre de sus sueños.

Y es precisamente la ilusión de la modelo lo que habría puesto en alerta a su familia y a sus amigos más cercanos, su entorno teme que el actor no comparta el mismo nivel de sentimientos o compromiso y que, incluso, pueda estar aprovechándose de la vulnerabilidad emocional de Kendall.

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¿Por qué la familia de Kendall Jenner teme que Jacob Elordi se aproveche de la modelo?

De acuerdo con información del Daily Mail, la familia de Kendall teme que ella esté más involucrada que Jacob en la relación, y no se refieren sólo a los sentimientos, sino al esfuerzo que pone para que la relación funcione.

Según estos reportes, Kendall sería quien asumiría buena parte de la logística de sus encuentros: desde organizar algunos de sus viajes y reservar jets privados hasta poner a disposición sus propiedades y contactos.

Khloé Kardashian sería una de las integrantes de la familia más cautelosas ante el romance de su hermano con el actor, y de acuerdo con algunas fuentes no confirmadas, le había aconsejado a Kendall: “mantener un ojo abierto”.

Por otra parte, algunos amigos de Kendall, temen que Jacob termine por romperle el corazón, debido también a su historial amoroso con otras actrices y modelos que terminaron sufriendo por causa del actor.

Kendall Jenner se negaba a salir con Jacob Elordi Getty Images

¿Qué siente Kendall Jenner por Jacob Elordi?

Mientras su familia y amigos han expresado su preocupación, Kendall estaría disfrutando de esta etapa y no ha dejado de asegurar a su círculo íntimo que Jacob “es una buena persona”, y no tiene por qué estar tan preocupados.

Y aunque la pareja no ha confirmado su relación de manera pública, medios como People han asegurado que Kendall está más enamorada que nunca, y no ha dudado en gritar a los cuatro vientos que Jacob es el hombre de sus sueños.