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¡Kendall Jenner y Jacob Elordi besándose en Coachella! Estos son los rumores de un supuesto romance

Varios testigos aseguran haber visto a Kendall Jenner y Jacob Elordi besándose durante el exclusivo after party de Justin Bieber tras Coachella.

Abril 13, 2026 • 
Melisa Velázquez
Kendall Jenner y Jacob Elordi besándose en Coachella

Kendall Jenner y Jacob Elordi besándose en Coachella

Getty Images

Este fin de semana de Coachella no sólo destacó por la música y la moda, sino también por los romances, y este año los rumores se centraron en Kendall Jenner y Jacob Elordi, quienes fueron señalados como la pareja más comentada del festival.

De acuerdo con varios testigos, la modelo y el actor de Euphoria no se podían quitar las manos de encima, convirtiéndose en la pareja más esperada y comentada del icónico festival celebrado en Indio, California.

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Kendall Jenner y Jacob Elordi besándose en Coachella

De acuerdo con Deuxmoi, página dedicada a compartir reportes anónimos de insiders, Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron vistos muy unidos, e incluso besándose, durante el after party que organizó Justin Bieber tras su presentación en el festival Coachella.

Varias fuentes cuentan a Deuxmoi que Jacob Elordi y Kendall Jenner disfrutaron de la compañía del otro anoche en la fiesta posterior de Bieber, besándose y ‘encima el uno del otro’. Mientras tanto, un informante confirmó que la pareja fue vista ‘besándose en la fiesta de Justin Bieber anoche', fue la publicación del medio especialista en rumores.

Aunque no hay fotografías que lo comprueben, varios testigos afirman que la modelo y el actor estuvieron inseparables, desatados rápidamente los rumores de un posible romance entre ellos.

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Los rumores de romance entre Kendall Jenner y Jacob Elordi

Esta no es la primera vez que Kendall Jenner y Jacob Elordi son relacionados, ya que semanas antes fueron vistos juntos en eventos sociales como el after party de los Oscar, lo que ya había generado rumores sobre su cercanía.

Cabe recordar que Jacob Elordi fue relacionado por última vez con Olivia Jade, con quien terminó en octubre de 2025, mientras que Kendall se ha mantenido soltera desde que terminó su relación con Bad Bunny.

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