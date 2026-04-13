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Karol G conquista Coachella y entra al top de las mejor pagadas con cifra millonaria

Karol G marcó un antes y un después con su actuación histórica en Coachella 2026, al convertirse en la primera artista latina en encabezar este icónico escenario.

Abril 13, 2026 • 
Melisa Velázquez
Karol G conquista Coachella y entra al top de las mejor pagadas con cifra millonaria

Karol G conquista Coachella y entra al top de las mejor pagadas con cifra millonaria

Getty Images

Karol G hizo historia en Coachella 2026 al convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival, desatando una conversación global sobre la importancia de su representación, la magnitud de su espectáculo y la impactante cifra de sus ingresos.

Cerrando el tercer día del primer fin de semana, su enérgico show se convirtió en uno de los momentos más destacados de Coachella 2026, generando gran impacto en redes y captando la atención de la industria.

Te podría interesar: Justin Bieber en Coachella 2026: ¿El artista mejor pagado de la historia?

¿Cómo fue la presentación de Karol G en Coachella? (Setlist completo)

Karol G convirtió su presentación en Coachella en un símbolo de avance y diversidad, al romper barreras como la primera latina en encabezar el festival y abrir camino a mayor representación en escenarios globales.

Durante los 95 minutos que duró el show de Karol G en Coachella, rindió homenaje a Wisin, además de incluir un segmento especial con Mariachis y una puesta en escena inspirada en sus raíces colombianas.

Este fue el setlist que Karol G presentó con gran éxito en Coachella:

  • LATINA FOREVA
  • Un gatito me llamó
  • OKI DOKI
  • Tá OK (Remix)
  • EL MAKINON (con Mariah Angeliq)
  • S91
  • Que rico mambo (Perez Prado Y su orquesta)
  • Tropicoqueta
  • Papasito
  • Negrita de Mis Pesares (Mariachis cover)
  • El son de la negra (solo Mariachis)
  • Ese Hombre Es Malo (con Mariachis)
  • MAMIII (con Becky G y Mariachis)
  • A su boca la amo (Interludio)
  • GATÚBELA (con Rompe de Daddy Yankee)
  • Nueva canción (Con Greg González)
  • Bandida entrenada
  • OJOS FERRARI
  • Midley de Wisin (Pam pam, Saoco, Mayor Que Yo, Rakata)
  • Ivonny bonita
  • TQG
  • AMARGURA
  • Mi tierra (Gloria Estefan cover)
  • Tusa
  • Intro La Murga
  • Si antes te hubiera conocido
  • PROVENZA

¿Cuánto ganó Karol G por su presentación en Coachella?

Aunque no se han revelado cifras oficiales, se estima que Karol G habría ganado entre 5 y 10 millones de dólares por su presentación como headliner en Coachella 2026. Medios internacionales señalan que esta cifra millonaria se basa en lo que suelen percibir los artistas que encabezan el cartel del festival.

Hace 8 años, Beyoncé cobró alrededor de 8 millones de dólares, mientras que Justin Bieber podría haber ganado unos 10 millones con su polémico show de este año.

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