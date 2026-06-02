Jelly nails: la manicura más viral del verano 2026 y cómo llevarla

Si todavía no has pedido unas jelly nails en el salón, este es el verano para hacerlo. La tendencia lleva meses acumulando millones de vistas en TikTok y ya está en todas partes, y no es difícil entender por qué: son jugosas, brillosas, favorecen a todas las pieles y dan ese efecto de “mis uñas pero mejores” que todas queremos.

¿Qué son exactamente?

Las jelly nails se logran con esmaltes semitransparentes que dan un lavado de color mientras dejan que la uña natural se vea sutilmente. Con un top coat ultra brilloso encima, crean un efecto liso y cristalino que hace que las uñas se vean plenas, luminosas y casi jugosas. Básicamente, lip gloss pero para las manos.

Por qué están reventando ahorita

Las expertas en nail art lo dicen claro: las jelly nails glazeadas van a ser el look del verano 2026. Son sheer, brillosas, dimensionales y muy usables. No compiten con tu outfit, lo elevan.

Los colores que más están pegando

Puedes ir por tonos vibrantes y jugosos como rojo cereza, rosa hot, naranja, verde limón y azul océano, o apostar por jellies en pasteles suaves si quieres algo más sutil y usable. Para pieles morenas y canelas, el coral, el durazno y el rojo tomate en acabado jelly son absolutamente irresistibles.

Cómo pedirlas en el salón

Lo más importante es llegar con foto porque las jelly nails se confunden fácilmente con las syrup nails o las glass nails, que son primas cercanas pero no lo mismo. La clave técnica está en capas sheer y translúcidas que refractan la luz, creando una profundidad que recuerda al vidrio de colores o a una gelatina, con la uña natural asomándose para dar ese acabado dimensional y jugoso.

El upgrade que las hace únicas

Si quieres subir el nivel, puedes combinarlas con acentos tropicales como florales de hibisco, motivos de cerezas o chiles pequeños, y French tips actualizadas en versión reversa o con contorno neón. Todo se ve increíble sobre una base jelly.

