7 colores de uñas que resaltan el bronceado y hacen que tu piel luzca radiante

La piel bronceada se ha convertido en una de las grandes protagonistas del verano, y aunque con un cuidado adecuado se puede realzar la belleza de este tono dorado, un color de uñas bien elegido puede potenciar aún más la belleza de las manos.

Elegir el esmalte perfecto no solo complementa tu manicure, sino que también hace que la piel luzca más luminosa, radiante y con un aspecto saludable, haciendo que tus manos se conviertan en las protagonistas de la temporada.

Colores de uñas que son ideales para resaltar y embellecer el bronceado de las manos

Estos son los colores de uñas que mejor favorecen a la piel bronceada de las manos, y que aportan un toque luminoso y elegante a cualquier look.

Milky white

El blanco con un acabado cremoso o lechoso es uno de los clásicos del verano, ay que su contraste con la piel bronceada hace que el tono dorado destaque de inmediato, además de aportar un aspecto limpio, elegante y sofisticado.

Coral rosado

El coral combina matices rosados y anaranjados que evocan los atardeceres junto al mar, se trata de un color alegre que ilumina las manos y aporta un efecto fresco, ideal para las vacaciones.

Azul turquesa

Inspirado en el color del océano, el turquesa crea un contraste llamativo con la piel bronceada, es un tono que transmite frescura y un aire tropical, convirtiéndose en uno de los favoritos para la temporada veraniega.

Fucsia

Los tonos fucsia nunca fallan cuando se busca un manicure lleno de energía, su tonalidad resalta el bronceado y añade un toque femenino, moderno y muy llamativo que funciona tanto de día como de noche.

Naranja mandarina

El naranja brillante es una apuesta atrevida que combina perfectamente con los tonos cálidos de la piel, pues además de reflejar el espíritu del verano, aporta luminosidad y hace que las manos luzcan más radiantes.

Verde lima

Si buscas salir de lo tradicional, el verde lima es una de las tendencias más populares de la temporada, su acabado vibrante crea un contraste espectacular con el bronceado y aporta un estilo juvenil y lleno de personalidad.

Lavanda pastel

Aunque los tonos suaves suelen asociarse con la primavera, el lavanda pastel también favorece a las pieles bronceadas, su delicado contraste aporta un efecto elegante y fresco, ideal para quienes prefieren un manicure discreto sin perder luminosidad.

Si buscas un look sofisticado, añade un toque de brillo perlado o un efecto “glazed” para potenciar aún más el brillo natural del bronceado.