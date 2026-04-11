Suscríbete
Síguenos en:
Entretenimiento

Justin Bieber en Coachella 2026: ¿El artista mejor pagado de la historia?

¿Es Justin Bieber el artista mejor pagado en la historia del Coachella y destronó a la Reina B? Te contamos todo sobre el histórico pago de 10 millones de dólares y el furor por su regreso a los escenarios.

Abril 11, 2026 • 
Scarlet Valencia
Justin Bieber

Justin Bieber en Coachella 2026: ¿El artista mejor pagado de la historia?

Getty Images

Si pensabas que el regreso de Justin Bieber sería algo discreto, claramente no conoces el poder de un ícono que sabe hacerse extrañar. El problema con los regresos épicos es que siempre vienen acompañados de cifras que nos hacen cuestionar nuestra cuenta de banco, y lo que se rumorea en los pasillos de la industria musical sobre su cheque de Coachella nos tiene en shock.

Los números detrás del fenómeno

Aunque los organizadores de Coachella (Goldenvoice) guardan sus contratos bajo siete llaves, los reportes de tendencias de streaming y analistas de la industria han soltado la bomba:

  1. Cifra récord: Se reporta que Justin Bieber habría cerrado un contrato por 10 millones de dólares para encabezar el festival.
  2. Demanda histórica: El registro de venta de boletos para este fin de semana ha sido el más alto en la última década, superando las expectativas de los promotores.
  3. El duelo de titanes: De confirmarse este monto, Justin estaría superando las cifras estimadas que recibieron leyendas como Beyoncé y Lady Gaga en sus respectivos años.
Justin Bieber

Se reporta que Justin Bieber habría cerrado un contrato por 10 millones de dólares.

Getty Images

¿Rumor o Realidad?

Es importante mencionar que, en la industria del entretenimiento, estas cifras suelen incluir no solo el pago al artista, sino también la producción masiva de su show (luces, visuales, bailarines). Lo que es una realidad innegable es que Justin Bieber es el nombre que tiene al mundo entero pegado a la transmisión de YouTube este fin de semana.

Dato Cosmo

Se dice que el contrato de Justin incluye cláusulas de hospitalidad que superan cualquier rider previo, incluyendo espacios de meditación privada y zonas de ultra-lujo para su círculo cercano. ¡Ser el mejor pagado tiene sus beneficios!

Lee más sobre entretenimiento:
La visión poco convencional del feminismo de Zendaya y el fin de Euphoria
Entretenimiento
Zendaya comparte su poco convencional visión del feminismo y el fin de Euphoria
Zendaya se encuentra pasando por su mejor momento a nivel personal y profesional, por lo que sus ideas sobre ciertos temas no dejan de causar revuelo entre sus fans.
Abril 08, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Entretenimiento
¿Justin Baldoni en problemas por acusaciones en contra de Blake Lively?
Mayo 16, 2025
Entretenimiento
Ana de Armas rompe el silencio sobre su relación con Tom Cruise
Mayo 16, 2025
Entretenimiento
Justin Bieber rompe el silencio sobre su relación con Diddy en medio del escándalo por abuso sexual
Mayo 16, 2025
Entretenimiento
¿Justin Bieber tiene una deuda millonaria con Scooter Braun?
Mayo 15, 2025
Billie Eilish
Entretenimiento
Billie Eilish responde con humor a críticas por look... que fue generado con IA
Mayo 15, 2025
 · 
María Dávalos
Jennifer Lopez
Entretenimiento
Jennifer Lopez muestra su rostro golpeado en redes y preocupa a sus fans
Mayo 14, 2025
 · 
María Dávalos
Blake Lively Taylor Swift
Entretenimiento
¿Blake Lively está extorsionando a Taylor Swift?
Mayo 14, 2025
 · 
María Dávalos
Jamie Lee Curtis
Entretenimiento
Jamie Lee Curtis se sincera sobre la operación estética de la que se arrepintió al instante
Mayo 14, 2025
 · 
María Dávalos

Coachella 2026 justin bieber
Scarlet Valencia
Te sugerimos
Canciones para manifestar dinero y abundancia
Entretenimiento
Las 10 mejores canciones que te ayudan a manifestar dinero y abundancia
Abril 10, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Problemas de adicción y salud mental son mucho más graves de lo que saben: padre de Britney Spears
Entretenimiento
Los hijos de Britney Spears rompen con el apellido “Federline” tras reconciliarse con su madre
Abril 10, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Elizabeth Olsen está embarazada
Entretenimiento
¿Elizabeth Olsen está embarazada? Esto es lo que se sabe tras su reciente aparición
Abril 10, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Meryl Streep estuvo a punto de abandonar la actuación por Miranda Priestly
Entretenimiento
Miranda Priestly llevó al límite a Meryl Streep y casi abandona la actuación: “Fue horrible”
Abril 10, 2026
 · 
Melisa Velázquez