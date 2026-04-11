Justin Bieber en Coachella 2026: ¿El artista mejor pagado de la historia?

Si pensabas que el regreso de Justin Bieber sería algo discreto, claramente no conoces el poder de un ícono que sabe hacerse extrañar. El problema con los regresos épicos es que siempre vienen acompañados de cifras que nos hacen cuestionar nuestra cuenta de banco, y lo que se rumorea en los pasillos de la industria musical sobre su cheque de Coachella nos tiene en shock.

Los números detrás del fenómeno

Aunque los organizadores de Coachella (Goldenvoice) guardan sus contratos bajo siete llaves, los reportes de tendencias de streaming y analistas de la industria han soltado la bomba:

Cifra récord: Se reporta que Justin Bieber habría cerrado un contrato por 10 millones de dólares para encabezar el festival. Demanda histórica: El registro de venta de boletos para este fin de semana ha sido el más alto en la última década, superando las expectativas de los promotores. El duelo de titanes: De confirmarse este monto, Justin estaría superando las cifras estimadas que recibieron leyendas como Beyoncé y Lady Gaga en sus respectivos años.

Se reporta que Justin Bieber habría cerrado un contrato por 10 millones de dólares. Getty Images

¿Rumor o Realidad?

Es importante mencionar que, en la industria del entretenimiento, estas cifras suelen incluir no solo el pago al artista, sino también la producción masiva de su show (luces, visuales, bailarines). Lo que es una realidad innegable es que Justin Bieber es el nombre que tiene al mundo entero pegado a la transmisión de YouTube este fin de semana.

Dato Cosmo

Se dice que el contrato de Justin incluye cláusulas de hospitalidad que superan cualquier rider previo, incluyendo espacios de meditación privada y zonas de ultra-lujo para su círculo cercano. ¡Ser el mejor pagado tiene sus beneficios!