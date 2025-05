¿Blake Lively está extorsionando a Taylor Swift?

La batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively cada día se vuelve más problemática, ya que poco a poco se van involucrando más nombres de celebridades supuestamente implicadas en los problemas ocasionados durante las grabaciones de It Ends with Us.

De los nombres que han resonado desde el inicio de la demanda, fue el de Taylor Swift, amiga personal de Blake. Pero en las últimas semanas, la cantante ha sido mencionada más de lo normal por ser involucrada en varios de los argumentos de Baldoni en contra de Lively.

Una de las acusaciones más recientes por parte del abogado de Justin es que supuestamente Blake está amenazando con filtrar mensajes privados con Taylor si la cantante no sale a apoyarla públicamente. Ante dicha acusación, un abogado de Lively salió a calificarla como “categóricamente falsa” y añadió lo siguiente:

“Negamos rotundamente todas estas supuestas acusaciones, que se basan cobardemente en supuestas fuentes anónimas y están completamente desconectadas de la realidad. Esto es lo que esperamos de los abogados de las partes de Wayfarer, quienes parecen disfrutar disparando primero, sin ninguna prueba y sin importarles las personas a las que perjudican en el proceso. Presentaremos de inmediato mociones ante el tribunal para que estos abogados rindan cuentas por su mala conducta”.

De momento ninguna de las partes involucradas han salido a hablar al respecto, pero recordemos que desde un inicio, el equipo de abogados de Swift dejó en claro que ella no tuvo ningún tipo de injerencia en la película.