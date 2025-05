Billie Eilish responde con humor a críticas por look... que fue generado con IA

Cada año, la MET Gala reúne a las celebridades más importantes de la industria del entretenimiento en un solo lugar donde nos dan momentos memorables y grandes looks. Por lo que no es de sorprender que cada año también salgan los rankings de mejor vestidos, y con ellos las críticas.

Y si alguien se llevó una dura ronda de ataques por su atuendo, sin duda fue Billie Eilish, la cantante de 23 años que en varias ocasiones se ha visto espectacular durante la MET Gala. Pero parece que este año su look no fue suficiente para varios usuarios en redes.

Lo curioso es que Billie no asistió este año a la gala, ya que se encontraba dando concierto en Ámsterdam como parte de su “Hit Me Hard And Soft: The Tour”. Incluso después de toda la crítica en su contra, la cantante lo tomó con humor y salió a hablar al respecto en redes sociales: