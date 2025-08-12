Suscríbete
The Life of a Showgirl: lo que sabemos al momento del nuevo álbum de Taylor Swift

Después de una cuenta regresiva que se sintio eterna, esto es la sopresa que Taylor Swift tenia planeada para nostros

August 11, 2025 • 
María Dávalos
Si alguien sabe mantenernos al filo de nuestro asiento, sin duda es la icónica Taylor Swift. La cantante que ha marcado un antes y un después en la industria musical por su gran talento y entrega al darnos shows inigualables, ahora regresa y con una gran sorpresa.

Después de mantenerse alejada de los reflectores tras el fin de su legendario The Eras Tour, todo apunta a que estamos a nada de disfrutar de una nueva era para la cantante. Lo que desató la locura en redes fue su página web.

Ya que el 11 de agosto, los fans notaron que al entrar a taylorswift.com, lo único visible era un fondo color naranja de diamantina y al centro, una cuenta regresiva que termina el 12 de agosto a las 12:12 a.m. (horario del este de Estados Unidos).

cuenta-regresiva-taylor-swift.jpg

Lo que tuvo a las Swifties atentas al sitio por horas, pero la espera valió completamente la pena, ya que al terminar la cuenta regresiva anunció la pre-preventa de lo que parece ser su tan esperado doceavo álbum de estudio titulado The Life of a Showgirl.

Taylor-Swift-nuevo-album.jpg

¿Qué sabemos de “The Life of a Showgirl”?

Más allá de la pre-preventa de los vinilos, cassettes y CD con póster, no se ha dado a conocer más información sobre su doceavo álbum. Las únicas pistas que tenemos son que el color que dominará esta era será el naranja, y por el título, podemos suponer que será un álbum introspectivo sobre su carrera, la cual ha tenido grandes altibajos, al igual que grandes momentos.

Ahora solo nos queda esperar por más información al respecto, pero nosotras ya estamos analizando todo en las redes de Tay Tay por más pistas al respecto. Pero lo más probable es que obtengamos más información sobre el álbum en su visita al podcast de los hermanos Kelce, New Heights. El cual estrena capítulo el miércoles 13 de agosto.

