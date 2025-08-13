Cortes para pelo delgado que estilizan rostros redondos

Muchas veces crecemos con la idea de que el pelo delgado es una sentencia a no poder estilizarlo como nos gustaría. Pero la realidad es que se pueden lograr grandes cosas con este tipo de pelo siempre y cuando recurras a los cortes que te den volumen y movimiento, lo que también puede ser favorecedor para tus facciones.

Es por eso que aquí te dejamos cinco cortes en tendencia para 2025 que no solo aportan volumen al pelo delgado, sino que también estilizan visualmente los rostros redondos.

5 cortes de pelo perfectos para estilizar rostros redondos

Bob Shaggy:

El shaggy bob combina lo elegante del bob con capas que dan textura y un look moderno y estilizado. Es ideal para el pelo fino porque ayuda a dar la ilusión de que tienes mucho pelo y al mismo tiempo ayuda a alargar visualmente el rostro.

Corte mariposa:

El corte mariposa (butterfly haircut) es perfecto si no quieres sacrificar el largo de tu melena, pero con volumen extra. El jugar con las capas ayuda a crear movimiento y un efecto en “alas” que estiliza a la perfección el rostro redondo.

Capas largas:

Las capas largas son un básico atemporal y muy favorecedor para el pelo delgado. Ya que ayudan a distribuir el volumen y estilizar el rostro para darte un resultado muy femenino.

⁠Bob francés:

El bob francés es otro clásico atemporal, pero con un toque moderno, ya que es un poco más corto que el bob tradicional. La manera en la que abraza tu rostro ayuda a enmarcar tus facciones, dando un look muy chic.

Capas con textura (choppy layers):

Si tú lo que quieres es un pelo con más textura, las choppy layers son para ti. Ya que al ser capas irregulares dan volumen y un look relajado pero estilizado. Son perfectas para pelo delgado porque rompen la monotonía del corte y crean un movimiento natural.

Si tienes pelo delgado y rostro redondo, estos cortes van a darte volumen y un gran equilibrio visual. Desde el bob shaggy hasta las choppy layers, estas opciones están en tendencia y son fáciles de personalizar para que se adapten perfecto a tu estilo.