Katy Perry enfrenta costosa multa en España

La cantante tendrá que pagar una multa por un video musical realizado hace un año y aquí te contamos lo que sabemos al respecto

August 12, 2025 • 
María Dávalos
La cantante que nos enamoró con su voz hace más de 15 años, ha tenido que enfrentar momentos difíciles en los últimos meses después de que se diera a conocer su separación de Orlando Bloom. Con quien estuvo comprometida y comparten una hija.

Aunque ambos aseguraron que terminaron en buenos términos y se van a enfocar en darle estabilidad a la pequeña Daisy Dove, las complicaciones no han parado de llegar para Katy. Ya que se dio a conocer que enfrenta una multa un tanto costosa en España.

¿Por qué multaron a Katy Perry en España?

Todo comenzó por el video musical de su canción “Lifetimes”, en la que podemos verla disfrutar de la playa y el mar de las Islas Baleares en la costa este de España. Aunque a simple vista no parece que esté haciendo algo mal, se dio a conocer que las grabaciones se llevaron a cabo en una zona protegida, por lo que son necesarios ciertos permisos, con los cuales Katy no contaba.

¿Cuánto va a tener que pagar Katy Perry?

A pesar de que el video se grabó hace un año, fue hasta ahora que se dio a conocer la sanción que tendrá que afrontar la cantante. La cual es una multa de €6,001, lo que sería alrededor de $7000 dólares. Para alguien como Katy, la sanción no representa un gran gasto económico, pero esto no la exime de las críticas recibidas.

De momento, la cantante no ha salido a hablar al respecto, pero, honestamente, dudamos que salga a hablar del tema, ya que se encuentra ocupada con su gira mundial “The Lifetimes Tour” y, afortunadamente, el problema no escaló a mayores.

