Katy Perry enfrenta costosa multa en España

La cantante que nos enamoró con su voz hace más de 15 años, ha tenido que enfrentar momentos difíciles en los últimos meses después de que se diera a conocer su separación de Orlando Bloom. Con quien estuvo comprometida y comparten una hija.

Aunque ambos aseguraron que terminaron en buenos términos y se van a enfocar en darle estabilidad a la pequeña Daisy Dove, las complicaciones no han parado de llegar para Katy. Ya que se dio a conocer que enfrenta una multa un tanto costosa en España.

¿Por qué multaron a Katy Perry en España?

Todo comenzó por el video musical de su canción “Lifetimes”, en la que podemos verla disfrutar de la playa y el mar de las Islas Baleares en la costa este de España. Aunque a simple vista no parece que esté haciendo algo mal, se dio a conocer que las grabaciones se llevaron a cabo en una zona protegida, por lo que son necesarios ciertos permisos, con los cuales Katy no contaba.

¿Cuánto va a tener que pagar Katy Perry?

A pesar de que el video se grabó hace un año, fue hasta ahora que se dio a conocer la sanción que tendrá que afrontar la cantante. La cual es una multa de €6,001, lo que sería alrededor de $7000 dólares. Para alguien como Katy, la sanción no representa un gran gasto económico, pero esto no la exime de las críticas recibidas.

De momento, la cantante no ha salido a hablar al respecto, pero, honestamente, dudamos que salga a hablar del tema, ya que se encuentra ocupada con su gira mundial “The Lifetimes Tour” y, afortunadamente, el problema no escaló a mayores.