Jacob Elordi vuelve a la soltería

El actor que nos hizo amarlo en “El stand de los besos” y odiarlo en Euphoria parece que ha regresado a la soltería después de años de cortar y regresar con su (ex) novia, la influencer Olivia Jade Giannulli.
Quien dio a conocer la noticia fue el medio de comunicación People, que asegura la separación después de meses llenos de especulaciones sobre la pareja. Aunque ninguno de los dos ha salido a confirmar o negar la noticia, todo apunta a que es verdad.
De momento no se ha dado más información al respecto, pero miles de fans del actor de “Saltburn” han inundado con memes y comentarios, alegrándose por la soltería de Jacob. Aunque hay quienes mantienen la esperanza de que esto sea solo una más de sus separaciones temporales.
¿Cuándo empezaron a salir Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli?
El romance empezó con rumores en 2021 después de que se les viera saliendo a un mes de que Jacob terminara su noviazgo con la modelo Kaia Gerber. Aunque no confirmaron el romance, para agosto de 2022 se anunció que terminó su relación. Poco después, en junio de 2023, se les vio muy cariñosos de vacaciones en Italia. Desde entonces todo parecía ir bien, hasta este agosto de 2025 en el que se anunció de nuevo su separación.