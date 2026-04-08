Zendaya comparte su poco convencional visión del feminismo y el fin de Euphoria

Con la gira de prensa de The Drama, película que protagoniza junto a Robert Pattinson, y la reciente premier de la tercera temporada de Euphoria, Zendaya demuestra que se encuentra en lo más alto de su carrera.

No es sorprendente que, tras tantos proyectos, Zendaya busque un merecido descanso para enfocarse en su vida personal junto a Tom Holland, motivo por el cual cada una de sus declaraciones es seguida con atención por sus fans.

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La visión poco convencional del feminismo de Zendaya

Tras el estreno de The Drama el 3 de abril, Zendaya volvió a destacar por su discurso sobre los derechos de las mujeres, y aunque ha defendido estos principios desde 2021, sus palabras en The Female Lead se hicieron tendencia al explicar claramente qué significa para ella ser una aliada en la actualidad.

“Me considero feminista, pero una feminista interseccional. Esto significa que no se puede elegir qué tipo de mujeres, ni de qué procedencia, se apoya. Si decides apoyar a las mujeres, eso incluye a todas. Creo que es importante tenerlo en cuenta cuando te defines como feminista”.

Zendaya enfatiza que el apoyo a las mujeres debe ser inclusivo, abarcando también a las mujeres trans, una declaración que ha recibido aplausos de muchos seguidores, aunque también ha generado la polarización típica de este tipo de debates públicos.

La visión feminista de Zendaya Getty Images

Zendaya confirma el fin de Euphoria tras la tercera temporada

Tras cuatro años de espera, la tercera temporada de Euphoria está por llegar este fin de semana a la plataforma de streaming HBO, y sus protagonistas se robaron las cámaras durante la premiere.

Zendaya, que interpreta a Rue en el drama juvenil, dio a entender en el programa The Drew Barrymore Show, que la serie llegaría a su final con la tercera temporada que se estrenará el domingo 12 de abril.

Cuando Barrymore le preguntó a Zendaya si era el final de Euphoria, la actriz respondió: “Sí, creo que sí”.

Zendaya incluso se despidió de su personaje: “Rue me enseñó muchísimo sobre la vida... ese equipo también me ha visto crecer. Le debo muchísimo a ese programa. Rue me enseñó mucho sobre la empatía y la redención. Me enseñó mucho y estoy muy agradecida por todo”.

Tras terminar todos los proyectos que tiene en puerta este 2026, Zendaya aseguró que piensa tomarse un merecido descanso, pues teme que sus fans se cansen demasiada rápido de su constante exposición; sin embargo, muchos creen que se debe a que quiere pasar más tiempo con Holland.