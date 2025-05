Jamie Lee Curtis se sincera sobre la operación estética de la que se arrepintió al instante

En el mundo de las celebridades sabemos que las cirugías estéticas son uno de los apoyos más grandes para ellos al momento de conservar su belleza. Pero evidentemente no todo es perfecto, ya que hay quienes han sido víctimas de malos trabajos por parte de los cirujanos, o incluso se han arrepentido en cuanto salen del quirófano.

Este es el caso de Jamie Lee Curtis, una de las actrices que en repetidas ocasiones busca fomentar el amor propio; recientemente, durante una entrevista, se sinceró sobre haber sido víctima del bisturí a muy temprana edad y se arrepiente completamente del procedimiento al que se sometió.

La protagonista de ‘Un viernes de locos’ confesó que el interés por la cirugía plástica no surgió por sí solo, sino que durante las grabaciones de la película ‘Perfect’, un director de fotografía le dijo que no la grabaría un día porque ella “tenía los ojos hinchados”.

Lo que la llevó a que, al finalizar las grabaciones de la película, se fuera a operar los párpados. Procedimiento del cual se “arrepintió inmediatamente” y que ha lamentado desde entonces. Pero el daño no se quedó solo en lo estético, ya que también admitió que después de la cirugía empezó a consumir los analgésicos que le administraron para el dolor, pero esto desencadenó su adicción a los opioides.