Ana de Armas rompe el silencio sobre su relación con Tom Cruise

En los últimos meses hemos visto a Ana de Armas y a Tom Cruise pasar tiempo juntos, desde paseos en helicóptero a cenas espontáneas en Europa. Lo que ha alimentado rumores de un posible noviazgo entre las estrellas de Hollywood.

Aunque no se había dado mucha claridad sobre la relación entre los actores, los rumores de un romance habían sido negados por una fuente cercana a los actores en febrero, pero parece que Ana está lista para dar su versión de lo que está pasando entre ella y el protagonista de Misión Imposible.

Fue durante su visita al programa ‘Good Morning America’ para promocionar su nueva película “From the World of John Wick: Ballerina”, que el preguntaron sobre su relación con Tom, a lo que ella respondió:

“Definitivamente estamos trabajando en muchas cosas. No solo uno, sino varios proyectos con Doug Liman, Christopher McQuarrie y, por supuesto, Tom… Estoy muy emocionada”. Ana de Armas

Por increíble que hubiera sido ver un romance entre dos de los actores más importantes en el cine de acción, la realidad es que no hay más que una relación laboral entre Ana de Armas y Tom Cruise.