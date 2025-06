¿Tom Holland está en la nueva portada del álbum de Sabrina Carpenter?

En la industria musical, pocas artistas han tenido un ascenso al estrellato tan veloz como Sabrina Carpenter. Ahora con la portada de su nuevo álbum “Man’s Best Friend”, la cantante dejó en claro que le gusta ser irreverente. Pero esta vez, la atención no solo fue por su música o su look, sino por una cara muy familiar en la portada alternativa del disco.

Sabrina Carpenter y el modelo misterioso: ¿Es Tom Holland o solo una coincidencia?

Todo comenzó cuando Sabrina, en medio de la polémica generada por la primera portada oficial del álbum, lanzó una edición especial con una nueva imagen: una Sabrina guapísima en blanco y negro acompañada por un misterioso hombre de perfil.

Y fue justo ese perfil el que desató el caos en redes sociales. Porque miles de fans empezaron a preguntarse si el hombre que aparecía junto a Sabrina era nada más y nada menos que Tom Holland.

Pero como tiende a pasar con los rumores virales, la verdad llegó rápido: el hombre de la portada no es Tom Holland, aunque el parecido haya sido bastante. Fue el propio modelo (el que sí sale en la foto) quien aclaró el misterio en redes. En un video corto, mostró su rostro y simplemente dijo: “Misterio resuelto”, confirmando que solo se trataba de una gran coincidencia.

Lo que empezó como un simple rumor terminó siendo otra prueba del magnetismo de Sabrina. Porque si alguien puede desatar una ola de especulaciones globales por una foto, es ella.