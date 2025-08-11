VIDEO: Maluma detiene su concierto para regañar a fan

Si de algo es capaz Maluma, es de dejarnos boquiabiertas cuando menos lo esperamos, y su paso por México no fue la excepción. Ya que el cantante de origen colombiano no dudó en detener su concierto para regañar a una fan por una conducta que él tachó de irresponsable.

¿Por qué Maluma detuvo su concierto en Ciudad de México?

Fue durante su presentación del pasado 9 de agosto del 2025, cuando Maluma se encontraba dando su concierto en el Palacio de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México, que decidió detener el concierto para dedicarle unas palabras a una fan que parece haber estado entre las primeras filas.

¿Qué enojó a Maluma en su concierto en el Palacio de los Deportes?

Lo que molestó al cantante de 31 años fue ver que una fan llevó a su bebé al concierto sin protección para oídos. Maluma se acercó para preguntarle la edad del bebé, a lo que se le respondió “1 año”.

Al escuchar esto, el cantante se vio notablemente molesto y tachó de irresponsable la actitud de la mujer al llevar a un bebé tan pequeño a un evento que no está adecuado para él. Incluso le comentó que no le gustaba cómo movía al pequeño de lado a lado como si “fuera un muñeco”.

¿Qué se ha dicho en redes al respecto?

Después del regaño, Maluma siguió con su concierto, pero el momento quedó grabado, lo que lo hizo viral en redes en cuestión de minutos. A lo que han surgido comentarios aplaudiendo la actitud de Maluma y otros criticando a la madre del bebé por exponer al pequeño a ese tipo de eventos masivos.

Por curioso que parezca para algunas personas, Maluma dé consejos de paternidad; recordemos que recibió hace poco más de un año a su tierna bebé, Paris, junto a su actual pareja, Susana Gómez. Lo que ha cambiado por completo la vida del cantante y no duda en compartir lo inmensamente feliz que lo hace ser papá.