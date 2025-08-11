Selena Gómez no puede esperar para casarse con Benny Blanco (y nosotras tampoco)

Una de nuestras parejas favoritas de celebridades son Selena Gomez y Benny Blanco porque siempre nos están regalando los momentos más tiernos. Ya sea con una sesión de fotos estilo prom (porque Selena nunca tuvo uno) o con escenas a lo Bella Durmiente, Benny y Selena son relationship goals. Ahora, pocos meses después de su compromiso sólo podemos asegurar que ya queremos todos los detalles y estamos tan emocionadas por el gran día como Selena, quien recién habló al respecto en un podcast llamando Therapuss.

¿Qué sabemos sobre la boda?

Con la frase “forever begins now”, acompañada de una foto de su anillo de compromiso, Selena Gomez anunció su compromiso con Benny Blanco el 11 de diciembre de 2024. Aunque desde entonces no han revelado más detalles de la boda, se dice que está planeada para suceder en Montecito, California. Asimismo, algunas fuentes dicen que la boda tendrá lugar en septiembre, pero algunas de las más recientes de declaraciones de la pareja indican que la planeación aún no ha empezado.

¿Qué dijo Selena sobre su relación?

A lo largo del tiempo que llevan juntos, ambos han hablado de lo mucho que esta relación ha significado para ellos y nos encanta lo que dicen al respecto. Mientras que Benny confiesa que no es difícil hacer feliz a Selena, sólo es necesario poner atención en los pequeños detalles.

“Sé lo que ella necesita… quiere hablar conmigo antes de irse a dormir, quiere que le diga ‘te amo’, quiere que le envíe un mensaje si termino teniendo que quedarme en algún lugar dos horas más tarde.”

Por su parte, la actriz y cantante ha confesado a Jake Shane, el host de Therapuss, que “No podría estar más emocionada”, le dijo a Shane sobre su próxima boda. “En este momento están pasando muchas cosas, [Benny] está trabajando en algunos proyectos que tiene que terminar, y en conjunto tenemos cosas que queremos finalizar. Además, cada quien tiene proyectos personales antes de entrar de lleno en todos los detalles de la boda. Realmente nunca me había sentido tan segura de algo, y tampoco quiero arruinarlo diciéndolo en voz alta.”

