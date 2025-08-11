Suscríbete
Entretenimiento

Selena Gómez no puede esperar para casarse con Benny Blanco (y nosotras tampoco)

Ya queremos que la boda entre Selena Gomez y Benny Blanco suceda. Mientras esperamos, te contamos lo que ha dicho Selena al respecto.

August 10, 2025 • 
Lydia Leija
:entretenimiento-cultura:selena-gomez-no-puede-esperar-para-casarse-con-benny-blanco-y-nosotras-tampoco.jpg

IG: @selenagomez

Una de nuestras parejas favoritas de celebridades son Selena Gomez y Benny Blanco porque siempre nos están regalando los momentos más tiernos. Ya sea con una sesión de fotos estilo prom (porque Selena nunca tuvo uno) o con escenas a lo Bella Durmiente, Benny y Selena son relationship goals. Ahora, pocos meses después de su compromiso sólo podemos asegurar que ya queremos todos los detalles y estamos tan emocionadas por el gran día como Selena, quien recién habló al respecto en un podcast llamando Therapuss.

¿Qué sabemos sobre la boda?

https://www.instagram.com/selenagomez/p/DDdvcjbxoi1/?img_index=4

Con la frase “forever begins now”, acompañada de una foto de su anillo de compromiso, Selena Gomez anunció su compromiso con Benny Blanco el 11 de diciembre de 2024. Aunque desde entonces no han revelado más detalles de la boda, se dice que está planeada para suceder en Montecito, California. Asimismo, algunas fuentes dicen que la boda tendrá lugar en septiembre, pero algunas de las más recientes de declaraciones de la pareja indican que la planeación aún no ha empezado.

¿Qué dijo Selena sobre su relación?

selena-gomez-no-puede-esperar-para-casarse-con-benny-blanco-y-nosotras-tampoco.jpg

IG: @itsbennyblanco

A lo largo del tiempo que llevan juntos, ambos han hablado de lo mucho que esta relación ha significado para ellos y nos encanta lo que dicen al respecto. Mientras que Benny confiesa que no es difícil hacer feliz a Selena, sólo es necesario poner atención en los pequeños detalles.

“Sé lo que ella necesita… quiere hablar conmigo antes de irse a dormir, quiere que le diga ‘te amo’, quiere que le envíe un mensaje si termino teniendo que quedarme en algún lugar dos horas más tarde.”

https://www.youtube.com/watch?v=foxXZY8PU9E

Por su parte, la actriz y cantante ha confesado a Jake Shane, el host de Therapuss, que “No podría estar más emocionada”, le dijo a Shane sobre su próxima boda. “En este momento están pasando muchas cosas, [Benny] está trabajando en algunos proyectos que tiene que terminar, y en conjunto tenemos cosas que queremos finalizar. Además, cada quien tiene proyectos personales antes de entrar de lleno en todos los detalles de la boda. Realmente nunca me había sentido tan segura de algo, y tampoco quiero arruinarlo diciéndolo en voz alta.”

Selena Gomez Selena Gomez y Benny Blanco Benny Blanco bodas celebridades relaciones
Lydia Leija
Lydia Leija
Lydia Leija (ella) es lingüista, periodista y cineasta. Feminista y fan de discutir lo que se le ponga en frente. Amante de los animales, las estrellas y el arte.
Te sugerimos
Matthew-McConaughey-Titanic.jpg
Entretenimiento
Matthew McConaughey estuvo a punto de protagonizar Titanic si no hubiera sido por esta peculiar razón
August 07, 2025
 · 
María Dávalos
Sydney-Sweeney-The-Devil-Wears-Prada.jpg
Entretenimiento
¿Sydney Sweeney se une al elenco de “The Devil Wears Prada 2”?
August 08, 2025
 · 
María Dávalos
miley-cyrus-confesion-2013-carrera-romances.jpg
Entretenimiento
Miley Cyrus confiesa la razón por la que perdió todo en 2013
June 11, 2025
 · 
María Dávalos
Jacob-Elordi-soltero.jpg
Entretenimiento
Jacob Elordi vuelve a la soltería
August 07, 2025
 · 
María Dávalos