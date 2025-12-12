Suscríbete
Wellness

TEST: ¿Qué tan peligroso es tu nivel de ansiedad? (y qué hacer al respecto)

Vivir acelerada, con la mente llena y el cuerpo en tensión ya se volvió “normal”… pero no siempre es sano. Este test te ayudará a identificar si tu ansiedad está bajo control, en alerta o si ya es momento de pedir ayuda profesional.

Diciembre 12, 2025 • 
Leilani Aviles
Diferencias entre estrés y ansiedad

Foto: Getty Images

Nota importante: Este test no sustituye un diagnóstico médico, pero sí puede darte claridad sobre tu estado emocional actual y hacerte ver la urgencia de recibir atención profesional.

Primero, algo que necesitas saber

La ansiedad no siempre es mala. En niveles bajos, nos protege, nos mantiene alerta y nos ayuda a reaccionar. El problema aparece cuando se vuelve constante, intensa o incapacitante.
La ansiedad mal manejada puede afectar:

  • sueño
  • concentración
  • relaciones
  • sistema digestivo
  • sistema inmunológico
  • salud cardiovascular

Por eso es importante escuchar las señales a tiempo.

INSTRUCCIONES DEL TEST

Lee cada afirmación y responde con honestidad según cómo te has sentido en las últimas 2–4 semanas.

  • 0 puntos → Nunca
  • 1 punto → A veces
  • 2 puntos → Frecuentemente
  • 3 puntos → Casi siempre

Anota tus puntos. Al final te explico qué significa tu resultado.

TEST: ¿QUÉ TAN PELIGROSA ES TU ANSIEDAD?

1. Me cuesta relajarme incluso cuando no hay problemas claros.
2. Mi mente no se calla, incluso al intentar dormir.
3. Siento tensión constante en cuello, mandíbula o espalda.
4. Me preocupo por cosas pequeñas como si fueran graves.
5. Me cuesta concentrarme porque estoy pensando en “todo”.
6. Tengo síntomas físicos cuando me siento ansiosa (palpitaciones, sudor, náuseas).
7. Me siento cansada aunque duerma.
8. Evito situaciones por miedo a sentirme mal.
9. Me cuesta disfrutar el presente.
10. Siento que algo malo va a pasar, aunque no sepa qué.
11. Me irrito o lloro con facilidad.
12. Tengo problemas para dormir o me despierto con ansiedad.
13. Mi ansiedad interfiere con mi trabajo, estudios o relaciones.
14. Me siento en “modo alerta” gran parte del día.
15. Uso comida, redes, alcohol o distracciones para calmarme.

RESULTADOS

0–10 puntos | Ansiedad leve (controlable)

Tu ansiedad está presente, pero no domina tu vida.
🔹 Qué significa:

  • Estrés normal de la vida diaria.
  • Tu sistema nervioso aún se regula bien.

🔹 Recomendaciones:

  • Dormir mejor
  • Movimiento suave
  • Reducir cafeína
  • Respiración consciente
  • Rutinas de descanso mental

11–25 puntos | Ansiedad moderada (zona de alerta)

Tu ansiedad ya está afectando tu bienestar, aunque sigas funcionando.
🔹 Qué significa:

  • Tu cuerpo está pidiendo pausa.
  • Si no se atiende, puede escalar.

🔹 Recomendaciones:

  • Terapia psicológica preventiva
  • Técnicas de regulación emocional
  • Límites con trabajo/redes
  • Ejercicio suave y constante
  • Journaling o meditación guiada

👉 Este es el mejor momento para actuar.

26–45 puntos | Ansiedad alta (riesgo emocional)

Tu ansiedad no está bajo control y puede volverse dañina.
🔹 Qué significa:

  • Vivir en alerta constante desgasta mente y cuerpo.
  • Puede derivar en ataques de pánico, depresión o síntomas físicos crónicos.

🔹 Recomendaciones URGENTES:

  • Buscar ayuda psicológica profesional
  • Evaluación psiquiátrica si hay síntomas intensos
  • No normalizar el malestar
  • Apoyo emocional cercano

👉 No es debilidad. Es cuidado.

Señales de alerta que NO debes ignorar

Busca ayuda profesional inmediata si:

  • Sientes pánico intenso y recurrente
  • Tu ansiedad te impide salir, dormir o trabajar
  • Tienes pensamientos catastróficos constantes
  • Sientes desesperanza o agotamiento extremo

Mensaje final Cosmo
Vivir con ansiedad no te hace frágil, te hace humana. Pero vivir ignorándola sí puede ser peligroso.
Pedir ayuda no significa que “no puedes sola”: significa que te estás eligiendo.
Tu salud mental también es una prioridad. Y mereces vivir con calma, no en supervivencia.

Leilani Aviles
Leilani Aviles
Romántica amante de la música y de ayudar a los demás; siendo una voz que busca generar un cambio y devolverle la vida a lo que necesitaba un aire de esperanza...
