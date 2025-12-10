Suscríbete
TEST: Averigua qué quiere tu pareja que le regales esta Navidad (aunque no te lo diga)

¿Tu pareja es cero de dar pistas? ¿O te dice “lo que quieras” y te deja con mil dudas? Este test te ayudará a descubrir qué regalo realmente lo haría feliz según su personalidad, sus hábitos y su lenguaje del amor. ¡Prepárate para un acierto navideño total!

Diciembre 10, 2025 • 
Leilani Aviles
Instrucciones
Responde cada pregunta pensando en lo que tu pareja suele hacer, no en lo que tú crees que “sería ideal”. Cuenta cuántas A, B, C, D o E obtuviste. Al final te digo qué tipo de regalo encaja PERFECTO con él o ella.

1. ¿Qué hace tu pareja cuando quiere demostrártelo cariño?

A) Te abraza, te besa y te toca mucho.
B) Te ayuda con tareas, gestos y favores.
C) Te compra detallitos inesperados.
D) Te dedica tiempo de calidad sin distracciones.
E) Te dice cosas lindas, cumplidos o mensajes tiernos.

2. ¿Qué plan preferiría un domingo en la tarde?

A) Spa casero, relax total.
B) Reparar algo, cocinar, o hacer un proyecto juntos.
C) Ir de compras o ver cosas nuevas.
D) Ver una película abrazados o salir a caminar.
E) Charlar por horas, café en mano.

3. ¿Qué hace más seguido cuando piensa en ti?

A) Te manda un emoji o foto tierna.
B) Te da un detalle práctico (tu snack favorito, te guarda asiento).
C) Te sorprende con algún regalo pequeño.
D) Te invita a un plan especial.
E) Te escribe algo bonito o motivador.

4. ¿Qué tipo de cosas disfruta más recibir?

A) Algo que pueda usar para el cuidado personal.
B) Algo útil que le facilite la vida.
C) Algo estético, cool o de moda.
D) Experiencias nuevas.
E) Cartas, mensajes, palabras significativas.

5. ¿Qué hace cuando está feliz con algo?

A) Lo comparte contigo enseguida.
B) Lo usa o lo aprovecha al instante.
C) Lo presume o habla de lo mucho que le gustó.
D) Quiere celebrarlo contigo.
E) Se emociona y te lo dice con palabras.

6. ¿Cuál es su reacción cuando le das un regalo?

A) Te abraza y sonríe.
B) Te dice “me va a servir muchísimo”.
C) Lo analiza, pregunta dónde lo compraste.
D) Lo quiere usar en un plan contigo.
E) Te dice: “qué lindo detalle, me llegó al corazón”.

7. ¿Qué describe mejor a tu pareja?

A) Sensible, cercano, cariñoso.
B) Práctico, racional, resolutivo.
C) Estético, trendy, detallista.
D) Aventurero, romántico, social.
E) Comunicativo, sentimental, profundo.

Cuenta tus respuestas: La letra que MÁS se repita será su “tipo de regalo ideal”.

Mayoría A: Regalos emocionales y de bienestar

Tu pareja ama sentir conexión física y emocional. Le encantan los detalles que transmiten cariño.
Regalos ideales:

  • Spa casero (cremas, aceites, velas)
  • Perfumes suaves
  • Sudaderas comfy
  • Cena íntima preparada por ti
  • Un álbum o video de recuerdos

Tip Cosmo:
Incluye una tarjeta escrita por ti. Le importa tanto como el regalo en sí.

Mayoría B: Regalos útiles y prácticos

No es frío, ¡es práctico! Se enamora de las cosas que le facilitan la vida.
Regalos ideales:

  • Gadgets
  • Organizers
  • Ropa funcional
  • Herramientas
  • Termos, gym gear, tecnología sencilla

Tip Cosmo:
Piensa en algo que él/ella siempre menciona que “debería comprar”.

Mayoría C: Regalos estéticos y cool

Le encanta lo visual, lo moderno y lo que marca estilo.
Regalos ideales:

  • Sneakers o accesorios
  • Ropa de marca o streetwear
  • Arte, posters, vinilos
  • Joyas minimalistas
  • Kits de edición o fotografía

Tip Cosmo:
Busca algo “instagrammeable”. Ama lo que se ve bonito.

Mayoría D: Experiencias y tiempo juntos

A tu pareja lo mueve la conexión real, los momentos significativos.
Regalos ideales:

  • Viaje exprés
  • Picnic nocturno
  • Entradas a conciertos
  • Cenas temáticas
  • Actividades extremas o creativas

Tip Cosmo:
No necesita objetos: necesita recuerdos nuevos contigo.

Mayoría E: Regalos sentimentales y personalizados

Tu pareja valora las palabras, la intención, el significado.
Regalos ideales:

  • Carta profunda
  • Playlist dedicada
  • Álbum scrapbooking
  • Libro con anotaciones tuyas
  • Video mensaje especial

Tip Cosmo:
Mientras más personal sea, más lo va a atesorar.

Mensaje Cosmo
Elegir un regalo no tiene que ser estrés: es una oportunidad para conectar con lo que tu pareja realmente valora. Y cuando regalas desde el amor, la intención y la escucha… nunca fallas. 💘🎁✨

