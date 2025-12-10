Suscríbete
Moda y Belleza

Los 4 mejores jugos para desintoxicar la piel desde dentro (y lograr ese glow natural)

La piel no solo se cuida con sueros y cremas: lo que tomas también se nota. Estos 4 jugos son aliados poderosos para desinflamar, aclarar, hidratar y darle a tu rostro ese brillo saludable desde adentro. ¡Son naturales, fáciles y deliciosos!

Diciembre 10, 2025 • 
Leilani Aviles
jugo-verde-receta-beneficios-mujer-saludable.jpg

Este jugo verde mejora tu energía, digestión y ánimo

Freepik

La ciencia Cosmo: tu piel refleja cómo está tu cuerpo

La inflamación, la deshidratación, el exceso de azúcar o la falta de antioxidantes pueden provocar:

  • Brotes
  • Opacidad
  • Hinchazón
  • Textura irregular
  • Falta de luminosidad

Los jugos correctos ayudan porque aportan vitaminas, minerales, enzimas, hidratación y antioxidantes que tu piel necesita para regenerarse.

jugos

1. Jugo verde detox antiinflamatorio

Para piel apagada y con brotes
Ingredientes:

  • 1 taza de espinaca
  • 1 pepino
  • 1 manzana verde
  • 1 limón
  • 1 ramita de apio
  • Jengibre al gusto

Beneficios:

  • Limpia el hígado (clave para piel más clara).
  • Reduce inflamación y retención de líquidos.
  • Aporta clorofila, que ayuda a desintoxicar.

Efecto en la piel: Menos brotes, más frescura, poros más calmados y tono uniforme.

2. Jugo de zanahoria + naranja + cúrcuma

Para un glow radiante y efecto “bronzy natural”
Ingredientes:

  • 3 zanahorias
  • 2 naranjas
  • 1 pizca de cúrcuma
  • Un poco de pimienta negra (activa la cúrcuma)

Beneficios:

  • Fuente excelente de betacarotenos (precursor de vitamina A).
  • La cúrcuma es antiinflamatoria natural.
  • La naranja aporta colágeno gracias a la vitamina C.

Efecto en la piel: Brillo radiante, tono uniforme y un look luminoso tipo “skin glass”.

3. Jugo de piña + pepino + menta

Para deshinchar y desintoxicar rápido
Ingredientes:

  • 1 taza de piña
  • 1/2 pepino
  • 5 hojas de menta
  • Agua fría al gusto

Beneficios:

  • La piña tiene bromelina, que reduce inflamación.
  • El pepino hidrata profundamente.
  • La menta mejora la digestión, clave para piel bonita.

Efecto en la piel: Adiós hinchazón, adiós “cara cansada”, hola frescura inmediata.

4. Jugo antioxidante de frutos rojos + limón

Para combatir envejecimiento, manchas y textura
Ingredientes:

  • 1 taza de fresas o frutos rojos mixtos
  • 1/2 limón
  • Agua o agua de coco

Beneficios:

  • Ricos en antioxidantes que combaten radicales libres.
  • Mejoran elasticidad y apoyan la producción de colágeno.
  • Protegen del daño ambiental.

Efecto en la piel: Menos manchas, más suavidad, más glow y apariencia rejuvenecida.

jugos fruta

¿Cómo tomarlos para mejores resultados?

  • 1 vaso por la mañana, 4–5 veces por semana.
  • Evita añadir azúcar.
  • Tómalos frescos para aprovechar vitaminas.
  • Combínalos con una buena hidratación y sueño.

Mensaje final Cosmo

Una piel espectacular no depende solo de tu skincare: empieza en lo que comes, lo que tomas y cómo cuidas tu cuerpo por dentro. Prueba estos jugos, hazlos parte de tu rutina y prepárate para un glow que se nota incluso sin maquillaje.

Leilani Aviles
Leilani Aviles
Romántica amante de la música y de ayudar a los demás; siendo una voz que busca generar un cambio y devolverle la vida a lo que necesitaba un aire de esperanza...
Te sugerimos
the-north-face-los-prendas-y-accesorios-que-vas-a-querer-regalar-y-recibir-holiday-selection.png
Moda y Belleza
The North Face: los must-have que vas a querer regalar y recibir
Noviembre 27, 2025
 · 
Cosmopolitan
Kim Kardashian
Moda y Belleza
Los secretos de Kim Kardashian para construir una marca de ropa exitosa: el imperio SKIMS
Diciembre 09, 2025
 · 
Leilani Aviles
mujer miedo manos violencia alto limite
Wellness
Cómo mantenerte a salvo: Guía de prevención y autocuidado ante situaciones de riesgo y violencia a la mujer
Noviembre 26, 2025
 · 
Leilani Aviles
cortes-en-capas.png
Moda y Belleza
5 cortes en capas que te rejuvenecen
Agosto 07, 2025
 · 
María Dávalos