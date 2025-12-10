Los 4 mejores jugos para desintoxicar la piel desde dentro (y lograr ese glow natural)

La ciencia Cosmo: tu piel refleja cómo está tu cuerpo

La inflamación, la deshidratación, el exceso de azúcar o la falta de antioxidantes pueden provocar:



Brotes

Opacidad

Hinchazón

Textura irregular

Falta de luminosidad

Los jugos correctos ayudan porque aportan vitaminas, minerales, enzimas, hidratación y antioxidantes que tu piel necesita para regenerarse.

1. Jugo verde detox antiinflamatorio

Para piel apagada y con brotes

Ingredientes:



1 taza de espinaca

1 pepino

1 manzana verde

1 limón

1 ramita de apio

Jengibre al gusto

Beneficios:



Limpia el hígado (clave para piel más clara).

Reduce inflamación y retención de líquidos.

Aporta clorofila, que ayuda a desintoxicar.

Efecto en la piel: Menos brotes, más frescura, poros más calmados y tono uniforme.

2. Jugo de zanahoria + naranja + cúrcuma

Para un glow radiante y efecto “bronzy natural”

Ingredientes:



3 zanahorias

2 naranjas

1 pizca de cúrcuma

Un poco de pimienta negra (activa la cúrcuma)

Beneficios:



Fuente excelente de betacarotenos (precursor de vitamina A).

La cúrcuma es antiinflamatoria natural.

La naranja aporta colágeno gracias a la vitamina C.

Efecto en la piel: Brillo radiante, tono uniforme y un look luminoso tipo “skin glass”.

3. Jugo de piña + pepino + menta

Para deshinchar y desintoxicar rápido

Ingredientes:



1 taza de piña

1/2 pepino

5 hojas de menta

Agua fría al gusto

Beneficios:



La piña tiene bromelina, que reduce inflamación.

El pepino hidrata profundamente.

La menta mejora la digestión, clave para piel bonita.

Efecto en la piel: Adiós hinchazón, adiós “cara cansada”, hola frescura inmediata.

4. Jugo antioxidante de frutos rojos + limón

Para combatir envejecimiento, manchas y textura

Ingredientes:



1 taza de fresas o frutos rojos mixtos

1/2 limón

Agua o agua de coco

Beneficios:



Ricos en antioxidantes que combaten radicales libres.

Mejoran elasticidad y apoyan la producción de colágeno.

Protegen del daño ambiental.

Efecto en la piel: Menos manchas, más suavidad, más glow y apariencia rejuvenecida.

¿Cómo tomarlos para mejores resultados?

1 vaso por la mañana, 4–5 veces por semana.

Evita añadir azúcar.

Tómalos frescos para aprovechar vitaminas.

Combínalos con una buena hidratación y sueño.

Mensaje final Cosmo



Una piel espectacular no depende solo de tu skincare: empieza en lo que comes, lo que tomas y cómo cuidas tu cuerpo por dentro. Prueba estos jugos, hazlos parte de tu rutina y prepárate para un glow que se nota incluso sin maquillaje.