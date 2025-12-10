Suscríbete
30 señales de que tus amigas te tienen envidia (aunque lo disimulen muy bien)

La envidia entre amigas es más común de lo que crees… y muchas veces aparece disfrazada de bromas, silencios raros o “consejos” que no pediste. Aquí te dejamos 30 señales claras, psicológicamente respaldadas, de que una amiga podría no alegrarse tanto por ti como dice.

Diciembre 10, 2025 • 
Leilani Aviles
fiesta enemigas envidia vestido

Flashpop/Getty Images

La verdad Cosmo:

La envidia no convierte a alguien en mala persona—pero sí revela inmadurez emocional, inseguridad y dificultad para ver brillar a otra mujer sin sentirse amenazada. Si notas varias de estas señales, no ignores tu intuición.

1. Minimiza tus logros

No importa lo que cuentes, te baja la emoción.Ejemplos:

  • “Ah, ¿y eso qué?”
  • “Pues… normal, ¿no?”
  • “Ay, cualquiera puede conseguir eso.”

2. Hace chistes pasivo-agresivos sobre ti

Parece broma, pero duele. Ejemplos:

  • “Ay sí, la importante.”
  • “Ya, Miss Perfecta.”
  • “La señorita exitosa llegó.”

3. Te critica más de lo normal

Siempre encuentra “defectos”. Ejemplos:

  • “Esa falda no es para tu cuerpo.”
  • “No sé, tu maquillaje se ve raro.”
  • “Tu novio… no sé, algo no me convence.”

4. Compite contigo por todo

Y lo hace sutilmente. Ejemplos:

  • “Ah sí, yo también gané algo parecido.”
  • “Pues yo ya había logrado eso hace años.”
  • “A mí me salió mejor.”

5. No te celebra tus éxitos

Silencio total o energía fría. Ejemplos:

  • “Qué bien.” (sin emoción)
  • “X.”
  • “Bueno, a ver cuánto te dura.”

6. Te da “consejos” que te frenan

No quiere verte avanzar. Ejemplos:

  • “Ay no, yo no me metería en eso.”
  • “¿Y si te sale mal?”
  • “Mejor no lo hagas, no es para ti.”

7. Se molesta si recibes atención

Se nota en su actitud. Ejemplos:

  • “Ay, ya todos te están alabando.”
  • “Qué dramáticos, ni te ves tan bien.”
  • “Uf, otra vez tú.”

8. Habla de ti a tus espaldas

Y luego lo niega. Ejemplos:

  • “Me dijeron que estabas diciendo cosas, ¿por qué inventas?”
  • “No fue mal comentario, solo dije la verdad.”

9. Te imita sin reconocerlo

Copia TODO. Ejemplos:

  • Mismo corte de pelo.
  • Mismo estilo de ropa.
  • Misma manicura… pero finge que “lo vio en Pinterest”.

10. Se burla cuando te ves bien

Tu brillo le molesta. Ejemplos:

  • “¿A dónde vas tan arreglada?”
  • “Traes mucha producción, ¿no?”
  • “Ay, qué exagerada.”

11. Te compara con otras para bajarte

Comparación disfrazada de “sinceridad”. Ejemplos:

  • “Sí estás bonita… pero fulanita está nivel diosa.”
  • “Tu cuerpo está bien, pero ella sí tiene pierna.”

12. Hace comentarios sobre tu relación

Siempre negativos. Ejemplos:

  • “¿Segura que te trata bien?”
  • “Ay, yo lo veo raro.”
  • “No creo que dure.”

13. Le incomoda que tengas nuevas amigas

Se pone celosa. Ejemplos:

  • “¿Y ahora quién es esa?”
  • “Ay, ya tienes otras amigas pues.”
  • “¿Desde cuándo te juntas con ellas?”

14. Te excluye de planes

Y luego te da excusas vagas. Ejemplos:

  • “Fue improvisado.”
  • “No te quise molestar.”
  • “Pensé que estabas ocupada.”

15. Te hace sentir culpable por tus logros

Como si fuera malo crecer. Ejemplos:

  • “Ya cambiaste desde que te va bien.”
  • “Ay, ya eres importante y te crees mucho.”
  • “Como ya eres exitosa, ya no nos pelas.”

16. Su energía cambia cuando compartes algo bueno

Se nota inmediatamente. Ejemplos:

  • Cara seria.
  • “Ah… qué bueno.”
  • Silencio incómodo.

17. Te desacredita frente a otros

Te tira comentarios “inocentes”. Ejemplos:

  • “Ella siempre exagera.”
  • “No le crean, es medio dramática.”
  • “Ja, sí, pero no fue para tanto.”

18. Quiere saber todo de ti, pero no comparte nada

Control disfrazado de “interés”. Ejemplos:

  • “¿Y cuánto ganaste?”
  • “¿Y quién te dijo eso?”
  • “¿Y cómo lo conseguiste?”

19. Te compite en belleza

El ego le arde. Ejemplos:

  • “Mi foto tuvo más likes.”
  • “Yo sí me veo más natural que tú.”
  • “A mí sí me dicen que soy guapa sin esfuerzo.”

20. Se burla de tus metas

No quiere que crezcas. Ejemplos:

  • “¿Tú? ¿Estudiar eso?”
  • “Ay, no inventes, tú no eres así.”
  • “Sigue soñando.”

21. Te busca solo cuando necesita algo

No cuando tú la necesitas. Ejemplos:

  • “¿Me acompañas?” (pero nunca te acompaña a ti)
  • “¿Me ayudas en esto?”
  • “Oye, préstame…”

22. Te hace sentir “menos” sin razón lógica

Microcomentarios constantes. Ejemplos:

  • “Tú ni sabes de eso.”
  • “Tú siempre tan inocente.”
  • “Tú no eres tan sociable como yo.”

23. Celebra discretamente tus fracasos

Una sonrisita, un “te lo dije”, un brillo en los ojos. Ejemplos:

  • “Ay, jajaj, ¿ves? Sabía que no funcionaría.”
  • “Te dije que era mala idea.”
  • “Bueno, al menos aprendiste.”

24. Le cuesta mirarte cuando estás feliz

Tu felicidad le pesa. Ejemplo: voltea a ver el celular, se distrae, cambia de tema.

25. Critica a quienes te admiran o apoyan

Quiere que bajes tu círculo para sentirse superior. Ejemplos:

  • “¿Por qué te juntas con ella?”
  • “Ay, esa solo te usa.”
  • “Ese tipo de personas… no sé.”

26. Siempre te pone un “pero”

Nunca te deja celebrar. Ejemplos:

  • “Está bonito… PERO yo hubiera elegido otro color.”
  • “Qué bien… PERO seguro te costó caro.”
  • “Lograste mucho… PERO todavía te falta.”

27. Se enoja si recibes oportunidades que ella quería

Tal cual. Ejemplos:

  • “No entiendo por qué te eligieron a ti.”
  • “Qué raro… yo también apliqué.”
  • “Seguro te ayudaron.”

28. No soporta verte avanzar más rápido

Te critica por crecer. Ejemplos:

  • “Estás cambiando mucho, ya no eres la de antes.”
  • “Ay, ya te crees empresaria.”
  • “Todo te sale fácil, así cualquiera.”

29. Habla solo de ella y no te pregunta nada

No quiere darte espacio para brillar. Ejemplos:

  • “Bueno, ya, pero te cuento lo mío…”
  • “A mí sí me pasó algo más fuerte.”
  • Cambia el tema hacia ella constantemente.

30. Tu intuición te dice que no está feliz por ti

Esa sensación interna, esa incomodidad, es real. Las emociones detectan lo que las palabras esconden.

Mensaje Cosmo
Las mujeres que te quieren NO compiten contigo: celebran tu brillo, lo amplifican y lo disfrutan. Si identificaste varias señales, no es drama: es información. Protégete, pon límites y rodéate de personas que te vean como aliada, no como amenaza.

