Host City CDMX presenta la ruta cultural más cool para vivir el Mundial 2026

Cuando la Ciudad de México hace planes, no piensa en pequeño. Y con el Mundial 2026 en el horizonte, la capital está preparando una experiencia que mezcla deporte, cultura y vibra urbana para que vivas el torneo como toda una local experta. Bajo la iniciativa Host City Ciudad de México, la ciudad creó un plan cultural que incluye a más de doce museos emblemáticos, una agenda llena de actividades especiales y un ambiente que promete energía pura en cada esquina.

La idea es simple. Tanto visitantes como habitantes van a disfrutar el Mundial 2026 a través de una propuesta que va más allá de los partidos. Aquí, la cultura se convierte en parte de la fiesta.

Museos que forman parte de la oferta

Museo de Antropología

Museo Franz Mayer

Museo Memoria y Tolerancia

Museo Universum

Museo Dolores Olmedo

MIDE

Museo Yancuic

Museo Papalote

Museo Polanco

Colegio Nacional

Estos recintos abrirán sus salas con exposiciones, actividades temáticas y experiencias diseñadas especialmente para este momento histórico.

Esta ruta cultural forma parte de un plan mayor que también incluye conciertos, eventos deportivos y experiencias pensadas para sentir la ciudad al máximo. En total, más de 35 actividades que mezclan entretenimiento, arte y conexión con la vibra mundialista. Todo dentro de una estructura organizada en tres bloques: Cultura, Entretenimiento y Experiencias.

Host City presenta plan cultural en CDMX Cortesía

Por si fuera poco, la capital tendrá el FIFA Fan Festival más grande entre todas las ciudades sede. ¿Dónde? Nada menos que en el Zócalo, ese lugar que vibra con conciertos masivos, celebraciones históricas y momentos que marcan al país. Millones de personas podrán ver los partidos desde uno de los espacios más icónicos del continente.

Lo mejor es que este plan cultural convierte cada museo en una parada obligada para vivir el Mundial desde otra perspectiva: la del arte, la historia, la creatividad y el intercambio. La CDMX está lista para recibir al mundo con una mezcla perfecta de pasión futbolera y energía cultural. Y sí, todo indica que será inolvidable.