¿La nueva era de Taylor Swift debió salir en 2016?

La mañana del 11 de agosto, amanecimos con una publicación que ha vuelto locas a todas las que amamos a Taylor Swift: una probadita de su nuevo álbum. Aunque no tenemos más pruebas que una publicación de Instagram, el mundo sabe que cuando se trata de unir los puntos, las swifties son las mejores para hacerlo. Si las teorías son las correctas, podríamos estar en vísperas de TS 12, el doceavo álbum de la cantante y una era que quizás debió haber existido desde 2016.

Lo que sabemos hasta ahora de TS 12

Una de las razones por las que amamos a Taylor es porque sus álbumes están color coded. Desde el verde de su debut hasta el blanco de The Tortured Poets Department, cada uno tiene su propia personalidad. Sus fans llevamos años pidiendo un álbum naranja y las fotos que la cuenta de su equipo de management publicó esta mañana parecen indicar que así va a ser. En la descripción, sugieren el lanzamiento de una nueva era con las palabras “Pensando de cuando [Taylor] dijo “nos vemos en la próxima era…””. Este post de 12 fotos fue suficiente para que las especulaciones sobre una nueva era (es decir, un nuevo álbum).

Sin embargo, no es realmente nuevo. Se especula que en 2016, Taylor trabajaba en un álbum llamado Karma cuyo icónico color sería el naranja pero ese lanzamiento se pospuso para lanzar una de nuestras favoritos: Reputation, en respuesta al conflicto con Kanye West. Aún así, hay pistas ocultas a lo largo de las canciones, la más obvia en Look What You Made Me Do donde Swift aparece atrapada en una jaula vistiendo un traje color naranja.

¿Cuándo anunciará este álbum?

Aunque no tenemos pruebas de nada, la sincronía podría delatar algunas pistas. Minutos antes de que Taylor Nation sacara su publicación, New Heights, el podcast de Jason y Travis Kelce (pareja de la cantante) anunció que habría un(a) invitado(a) especial en el episodio del miércoles. Y ¿de qué color es el fondo de este anuncio? Así es, NARANJA. Si confiamos en nuestra intuición swiftie, es muy probable que escuchemos música de una de nuestras por girlies favoritas muy pronto.