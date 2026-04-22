Kendall Jenner y Jacob Elordi han estado saliendo en secreto por meses y Kylie Jenner fue la cupido

Kendall Jenner y Jacob Elordi causaron un gran revuelo tras el primer fin de semana en Coachella, cuando la cuenta de espectáculos Deuxmoi dio a conocer que la modelo y el actor fueron vistos en una actitud muy cariñosa y hasta besándose en una fiesta organizada por Justin Bieber.

Sin embargo, nuevos reportes aseguran que Kendall y Jacob llevan saliendo en secreto por meses, y que su relación podría ser mucho más seria de lo que parece, todo orquestado por la menor de las hermanas, Kylie Jenner.

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Kendall Jenner y Jacob Elordi han estado saliendo en secreto por meses

De acuerdo con una publicación publicada por el Daily Mail, la relación entre Kendall y Jacob no sería tan reciente, pues llevan saliendo desde febrero con la intención de conocerse mejor y ver si la relación puede formalizarse.

La fuente del medio también aseguró que la pareja se conoció gracias a Kylie Jenner, quien habría disfrutado de ser la responsable entre el flechazo de su hermana y el actor de Euphoria.

“Kylie estuvo mucho tiempo con Jacob durante la maratón de premios de Timothée (Chalamet) porque Jacob estaba nominado por Frankenstein y Timothée por Marty Supreme’”, compartió la fuente. “A Kylie le gustaba y pensaba que sería bueno para Kenny, así que le dijo: ‘Chica, date prisa, sal con este chico ya’”, continuó la fuente.

Kylie Jenner fue la cupido de Kendall Jenner y Jacob Elordi

Kendall ya conocía a Jacob desde hace algunos años, pero Kylie fue clave para que su relación pasara de una simple amistad al romance inesperado que acaparó titulares en Coachella 2026.

“Kylie es la hermana dominante y presionó a Kenny para que comenzara un romance con Jacob porque quería organizar citas dobles con Timothée”, aseguró la fuente

Se dice que el romance de la modelo y el actor comenzó con un primer encuentro en la casa de Los Ángeles de Kylie.

“Y Kenny descubrió que conectó de inmediato con Jacob… había una química que no había notado antes”, señaló la fuente.

El historial amoroso de Kendall Jenner y Jacob Elordi

Kendall Jenner ha tenido romances con Bad Bunny, Devin Booker y Harry Styles, además de ser vinculada con otras figuras; mientras que Jacob Elordi salió con Olivia Jade Giannulli, Kaia Gerber y Joey King en años recientes.