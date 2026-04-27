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Kendall Jenner y la razón secreta por la que rechazaba salir con Jacob Elordi

Aunque sentía una fuerte atracción, Kendall Jenner se resistía a iniciar una relación con Jacob Elordi por varias razones que han salido a la luz.

Abril 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
Kendall Jenner se negaba a salir con Jacob Elordi

Kendall Jenner se negaba a salir con Jacob Elordi

Getty Images

Fue durante el Festival de Coachella que se dio a conocer el reciente romance entre Kendall Jenner y Jacob Elordi; sin embargo, y aunque parece que las cosas van de maravilla, la modelo decidió ir con cautela antes de aceptar que había algo entre ellos.

Kendall y Jacob no han hecho oficial su relación en público; sin embargo, se dice que llevan ya algunos meses saliendo en secreto, y todo indica que tuvieron un empujoncito de Kylie Jenner, quien le había insistido a su hermana en darle una oportunidad al actor.

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Kendall Jenner se negaba a salir con Jacob Elordi

De acuerdo con el medio Page Six, Kendall habría tenido serias dudas antes de comenzar a salir con Jacob, pues de acuerdo con una fuente cercana, ambos se conocen desde hace varios años y comparten un círculo cercano, por lo que ella no quería arriesgar una amistad ya consolidada.

Sin embargo, con el tiempo, la amistad entre Kendall y Jacob fue evolucionando, y ella dejó de mostrarse reservada a abrirse a algo más con el actor, manteniendo el inicio de su romance en bajo perfil y lejos de la exposición pública.

Kendall Jenner y Jacob Elordi besándose en Coachella

Kendall Jenner y Jacob Elordi besándose en Coachella

Getty Images

¿Cómo ha sido la amistad de Kendall Jenner y Jacob Elordi?

De acuerdo con la revista Elle, la amistad habría comenzado cuando Jacob asistió al cumpleaños de Kendall en París en 2022 y también fueron vistos conversando en otros eventos, como la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar.

Por otra parte, Kendall comenzó a ver a Jacob como una posible pareja gracias a su hermana, Kylie Jenner, quien habría insistido a su hermana en que le diera una oportunidad al actor de Euphoria.

Tras terminar su relación con Bad Bunny, Kendall ha priorizado su independencia y enfocarse en sí misma, mientras que Jacob mantiene su vida amorosa discreta y valora la privacidad tras relaciones públicas anteriores.

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