Fue a lo largo de seis temporadas que Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Miranda Hobbes y Charlotte York nos hicieron aprender de la vida en The Sex and the City, pero sobre todo del amor. Y es que cuántas veces no vimos al personaje interpretado por Sarah Jessica Parker enamorarse, equivocarse, perdonar al mismo hombre, conocer nuevos amores y preguntarse una y otra ves qué era lo que en realidad necesitaba para sentirse plena. Por su parte, Samantha (Kim Cattrall) nos mostró que se puede amar sin etiquetas y sin compromiso, mientras que Charlotte (Kristin Davis) nos demostró que las historias de cuento de hadas aún existen y Miranda (Cynthia Nixon) nos enseñó que se puede ser independiente y tener una relación romántica al mismo tiempo.

Pero ¿qué aprendizaje nos dejaron las cuatro amigas de Sex and the City sobre los hombres?

Test: ¿Qué protagonista de Sex and the City refleja tu vida amorosa?

Las 7 cosas que Sex and the City nos enseñó sobre los hombres y que entendimos demasiado tarde

No trates de descifrar si le gustas

Si le gustas a un hombre será muy notorio, y si no le gustas lo será aún más. No tienes que interpretar silencios, buscarle significado a cada una de sus actitudes ni descubrir qué quieren decir sus constantes idas y vueltas. Recuerda: no obtener respuesta también es una respuesta. Y sí, nos referimos específicamente a Mr. Big.

La química no siempre significa compatibilidad

Puedes tener química con una persona, pero eso no necesariamente quiere decir que sean compatibles. Quizá exista mucha atracción física, sin embargo, eso no garantiza que una relación de pareja tenga que funcionar entre ustedes. Son los valores y los objetivos de vida los que determinan si dos personas pueden funcionar en el aspecto romántico.

No tienes que convencerlo de tu valor

Jamás debes de tratar que un hombre se convenza de tu valor y de que se dé cuenta de que ere la indicada, él tendría que hacerlo por sí mismo, y si no lo hace, entonces es porque no es la persona correcta para ti. Por ejemplo, Carrie se obsesionó con entender qué tenía que hacer para que Big quisiera proponerle matrimonio, pero esta decisión siempre le perteneció a él. El mensaje es claro: no deberías tener que demostrar que mereces que alguien te elija. Si tienes que modificar tu forma de ser o competir con otras mujeres para conseguir una relación, quizá el problema no sea que no hayas hecho suficiente, sino estás intentando construir algo con alguien que quiere otra cosa.

Puede volver, pero eso no significa que haya cambiado

Un hombre puede ir y venir, aparecer y desaparecer de tu vida, pero el hecho de que regrese no significa que haya cambiado de forma positiva. Puede volver para comprobar que aún tienes sentimientos hacia él o para fortalecer su ego, no necesariamente porque exista una evolución.

Un hombre puede quererte y aun así no ser capaz de darte lo que necesitas

El amor no siempre es suficiente, y esa fue una de las mayores lecciones que nos enseñó Sex and the City. Puede existir cariño y amor genuinos, pero quizá esa persona no puede ofrecerte el tipo de relación que tu quieres porque tiene distintos ideales y un estilo de vida diferente al tuyo. Querer a alguien y ser capaz de construir una relación sana con esa persona no siempre son la misma cosa.

No todos los hombres buscan lo mismo

No porque logres entender cómo funciona la mentalidad de un hombre, quiere decir que comprenderás la de todos los demás. Piensa en los personajes de la serie: Stanford, Big, Aidan, Harry, Smith y Steve tenían personalidades, necesidades y maneras de relacionarse totalmente distintas. Algunos de ellos querían compromiso, otros libertad y otros seguían cuestionándose qué buscaban para su futuro.

Tu final feliz no depende de un hombre

Tu vida está llena de cosas maravillosas y tener pareja es tan solo un complemento. En la serie, Carrie comenzó Sex and the City preguntándose todo sobre los hombres y las relaciones románticas y terminó reencontrándose consigo misma. Miranda, Charlotte y Samantha también atravesaron situaciones sentimentales que las obligaron a descubrir qué querían y, sobre todo, qué no estaban dispuestas a aceptar. Porque después de tantas citas, rupturas y reconciliaciones, la serie terminó demostrando algo que quizá tardamos demasiado en entender:el objetivo no es conseguir que un hombre te elija. Es construir una vida que te guste incluso cuando estás soltera.